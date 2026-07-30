O’Higgins vs. Boca EN VIVO y ONLINE por la Copa Sudamericana 2026: minuto a minuto

Este jueves por la noche, O’Higgins recibe a Boca por la revancha de los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026, en un duelo crucial para definir la serie (1-0 gana el Xeneize). El partido que se disputa en el Estadio El Teniente, comienza a las 21:30 de Argentina y cuenta con el arbitraje de Wilmar Roldán. El encuentro es transmitido por DSports y el minuto a minuto en BOLAVIP.