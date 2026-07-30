Este jueves por la noche, O’Higgins recibe a Boca por la revancha de los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026, en un duelo crucial para definir la serie (1-0 gana el Xeneize). El partido que se disputa en el Estadio El Teniente, comienza a las 21:30 de Argentina y cuenta con el arbitraje de Wilmar Roldán. El encuentro es transmitido por DSports y el minuto a minuto en BOLAVIP.
O’Higgins vs. Boca EN VIVO y ONLINE por la Copa Sudamericana 2026: minuto a minuto
El Xeneize ganó 1-0 en La Bombonera y ahora se miden en Chile por la revancha. En octavos de final espera Recoleta de Paraguay.
O'Higgins palpita la revancha
Martín Sarrafiore, ilusionado con eliminar a Boca de la Copa Sudamericana. "Sería muy lindo. Sabemos que la serie está abierta", manifestó.
¡ASÍ FORMA BOCA!
Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Sebastián Villa, Miguel Merentiel.
Qué pasa si Boca gana, empata o pierde
- Si Boca gana: sea cual sea la diferencia, cualquier victoria automáticamente clasifica a Boca a los octavos de final.
- Si Boca empata: debido a que ganó en la ida, una igualdad en los 90 minutos también le permite al Xeneize clasificar a la siguiente ronda.
- Si Boca pierde: en caso de perder por un gol de diferencia, la clasificación se definirá por penales. Si pierde por dos goles o más, quedará eliminado.
Contra quién juega el ganador
Quien siga en la competencia sudamericana ya sabe quién será el rival en los 8avos de final: Recoleta Football Club de Paraguay. A su vez, las fechas serán 11 a 13 de agosto la ida y la vuelta entre el 18 y 20 de agosto.
Los árbitros del partido
- Árbitro: Wilmar Roldán
- Asistente 1: Jhon León
- Asistente 2: Jhon Gallego
- Cuarto árbitro: Jhon Ospina
- VAR: David Rodríguez
- AVAR: Keiner Jiménez