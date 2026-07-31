Las Mandarinas: un ex boxeador presidente, el clásico histórico y el sueño de competir en AFA

Trabajo en colaboración con Marco D´Arcángelo

Brandsen mantiene la cuestión del barrio. Para alguien que vive en la Ciudad de Buenos Aires o el Conurbano ya es difícil imaginar en poder salir a jugar a la calle, en encontrar en el club barrial una identidad, en que un estadio no esté rodeado de edificios y todo sea un mundo de gente. Las Mandarinas es el club más popular de Brandsen, pero es mucho más que eso.

Las Mandarinas es identidad pura y el orgullo de muchos vecinos que encuentran allí un espacio para compartir, ya sea deporte como también en el plano social. El club se fundó en 1951 y para 2026 pudo cumplir uno de sus grandes sueños: competir en torneos oficiales de AFA ya que la institución se sumó al Torneo Promocional Amateur.

La historia de Las Mandarinas es apasionante y está vinculada al sacrificio. Entre las curiosidades aparece la figura de Juan Martín Coggi, popularmente conocido como Látigo, que fue tricampeón mundial de boxeo, que fue presidente de la institución. Por otro lado, nunca se olvidará el clásico ganado ante Progreso y eso le permitió tener su plaza en el Promocional Amateur.

Bolavip dijo presente en Brandsen y visitó la cancha de Las Mandarinas, donde también se encuentra la sede social. Allí nos recibió con los brazos abiertos su presidente, Luján Barragán, quien contó cómo es la identidad del club, los esfuerzos que hacen sus socios para que todo funcione y cuál es el sueño en este Promocional Amateur.

Barragán habla sobre la historia de Las Mandarinas: “Somos una institución que nace en el año 1951. Adoptamos el nombre de una estancia, la Estancia de las Mandarinas, que desde el 1800 y pico era una caballeriza de quien fue presidente de la nación, Saenz Peña. Alrededor de ella se construye el barrio actual Las Mandarinas, y el club toma ese nombre del barrio. Somos un barrio obrero, laburador, de clase media“.

Luján Barragan. (Foto: Bolavip).

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El actual presente saca pecho por su club y también pondera la figura de Látigo Coggi: “Somos el club más grande en cuanto a dimensión de Brandsen, el más popular, y tenemos un arraigo de barrio increíble. Juan Martín Coggi es vecino, fue presidente y socio de nuestra institución, tricampeón del mundo y un amigo. Cuando ejerció la presidencia a fines de los 90 y principios de los 2000, dejó muy lindos recuerdos en el club”.

“Trabajamos como toda institución de barrio: a través de la gestión, del aporte de los socios y de que la gente concurra a la cancha y pague su entrada. Nuestros recursos son absolutamente genuinos. Gestionamos con el gobierno municipal de Brandsen, que siempre nos da una mano con la ambulancia y el médico, y también con distintas empresas: firmamos convenios para comprar ropa y pelotas, o publicidades en canje”, agregó Luján.

También dijo: “Cobramos una cuota deportiva mínima. En definitiva, nuestros recursos son trabajo, pulmón, garra y mucha gestión. Nuestro proyecto se inicia en 2021, cuando tomamos las riendas de la institución y empezamos con todos estos sueños. Siempre creímos que teníamos la oportunidad de pertenecer o competir en AFA: ese fue el sueño más grande y trabajamos para ello”.

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“Lo hicimos desde lo institucional, lo social y lo deportivo, generando nuevos espacios de entrenamiento. Creíamos que 2026 no iba a ser la oportunidad y que íbamos a esperar el 2027 con muchas ganas. Pero se nos dio en este momento, supimos aprovecharla y acá estamos. Confirmamos el cupo de Brandsen“, añadió Barragán.

Luján en la tribuna de su querido Las Mandarinas. (Foto: Bolavip).

Además, dijo: “A partir de ahí fue todo preparación. Nuestro director técnico, Ezequiel Guzmán, fue entrenador de las juveniles de Tristán Suárez y ya tenía trayectoria en el ascenso argentino. Gracias a su conducción, al llamado de jugadores y colaboradores para armar el cuerpo técnico, y a los amistosos, todo resultó mucho más fácil. La pata del DT es fundamental. Tratamos de contar con jugadores de la región. Entrenamos a la mañana en un turno y a la noche en otro“.

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“En total el plantel son 30-35 jugadores, de los cuales 14 son nuevos. Están muy contentos de pertenecer a Las Mandarinas y de poder mostrarse en AFA. Desde ahí estamos construyendo todos juntos la mejor versión de Las Mandarinas. En el mediano plazo queremos hacer las cosas lo más prolijo y ordenado posible, utilizar este primer torneo como experiencia y sentar las bases de algo sólido. Nuestro anhelo y sueño más grande es poder ascender y jugar en la Primera C“, completó Luján Barragán, presidente de Las Mandarinas.

Bolavip en Las Mandarinas