El Millonario se medirá ante el Canalla el próximo domingo a partir de las 19.15 en el Estadio Monumental por la tercera fecha del Clausura.

River tiene una oportunidad inmejorable para revertir su mal presente. El próximo domingo, a partir de las 19.15 horas recibirá a Rosario Central por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura. Los de Eduardo Coudet cayeron en sus dos primeras presentaciones y necesitan imperiosamente volver a la victoria. Por su parte, los de Almirón suman un solo punto.

De cara al cruce con el Canalla, Eduardo Coudet realizará cambios en todas las líneas luego del mal desempeño general ante Gimnasia en la caída por 1 a 0 del pasado miércoles. Algunos futbolistas saldrán por lesión, mientras que otros por rendimiento.

La probable formación de River vs. Rosario Central

Si bien resta la confirmación oficial de Eduardo Coudet, el Millonario enfrentaría al Canalla con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Facundo González; Fausto Vera, Lucas Silva; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Lautaro Pereyra; Facundo Colidio.

Ángel Correa. (Foto: Getty).

Bajas por lesión

Cabe recordar que River cuenta con varios jugadores lesionados que, muy probablemente, ante Rosario Central sería titulares. Marcos Acuña sufrió un desgarro, Aníbal Moreno se resintió de una lesión en su rodilla, mientras que Mauro Arambarri se recupera de un esguince de tobillo. Por otro lado, Sebastián Driussi tampoco será de la partida porque está en el tramo final de su recuperación.

Coudet, en el ojo de la tormenta

A través de una encuesta en el canal de WhatsApp -River Plate Fans- de Bolavip, los hinchas votaron y repartieron culpas. Ante la consulta sobre quién es el principal responsable de este mal presente, la gran mayoría eligió a Eduardo Coudet en primer lugar. En segundo puesto -bastante lejos del Chacho- quedó la dirigencia, mientras que los jugadores y la Secretaría Técnica fueron los que menos votos recibieron.

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