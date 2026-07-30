Jugador x jugador: los puntajes del primer tiempo de Boca ante O’Higgins por la Copa Sudamericana

El Xeneize empata sin goles en Chile y defiende, hasta el momento, la ventaja mínima que consiguió en la Bombonera.

Álvaro Montero (5): Se lo vio inseguro en algunas jugadas, pero logró resolver en las que debió intervenir.

Leandro Lozano (5): Primer tiempo sin sobresaltos para el lateral derecho, seguro sobre su sector.

Nicolás Figal (3): Se mostró incómodo con la pelota en los pies y en el retroceso.

Ayrton Costa (4): Otro punto bajo en el primer tiempo con errores peligrosos en la salida del fondo.

Lautaro Blanco (5): Uno de los más activos del primer tiempo. La mayoría de los ataques pasaron por su zona. Mucho para mejorar en defensa.

Santiago Ascacíbar (4): Metió, pero no estuvo claro su rol en la mitad de la cancha.

Leandro Paredes (5): Buenas intervenciones para salvar al equipo de los errores. Algo impreciso en los pases.

Milton Delgado (5): Primer tiempo irregular. Algunas pérdidas y perdido en más de un tramo.

Tomás Aranda (6): Acumuló un puñado de gambetas para cambiarle el ritmo al ataque de Boca.

Miguel Merentiel (4): Resolvió mal en las que tuvo oportunidad de crear algo en lo ofensivo.

Sebastián Villa (5): Por momentos no tuvo participación. Un primer tiempo con poco aporte.