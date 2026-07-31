Franco Mastantuono se va de Real Madrid: confirman que se irá a préstamo y River corre en desventaja

José Mourinho dejó afuera al argentino de los amistosos de pretemporada. El Merengue priorizaría ubicarlo en otro club de Europa.

Real Madrid tomó la decisión de dar a préstamo a Franco Mastantuono. El argentino se quedó afuera de la convocatoria de José Mourinho para el primer amistoso de pretemporada y su futuro estaría en otro club de Europa, de acuerdo a las intenciones de la directiva del Merengue.

Según reveló Fabrizio Romano, el zurdo se irá a préstamo a otra institución y la preferencia del conjunto español es que su destino sea otro equipo del Viejo Continente. De esta manera, River corre en desventaja en sus intenciones de repatriarlo en este mercado de pases.

Mastantuono, que anotó un gol en el amistoso de pretemporada ante Leganés, se quedó afuera de la lista de The Special One para enfrentar a la Fiorentina. El DT hizo una mezcla de juveniles y de experimentados que no jugaron la Copa del Mundo o que ya tuvieron sus vacaciones, prescindiendo del oriundo de Pilar.

De esta manera, la carrera de Mastantuono continuará con otra camiseta. Hay varios clubes interesados en contar con los servicios del argentino, que padeció el mal andar de Real Madrid en la última temporada.

Los clubes interesados en Mastantuono

Fiorentina, Inter de Milán y Roma son algunos de los clubes interesados en Mastantuono. Además, Fabrizio Romano confirmó que hay clubes en Francia con ganas de recibirlo, aunque no se dio a conocer el nombre del club o los clubes en cuestión.

La convocatoria de Real Madrid para el amistoso ante Fiorentina

Publicidad

Síntesis