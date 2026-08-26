Se fracturó Tomás Aranda y será operado: cuánto tiempo estará fuera de las canchas el jugador de Boca

El volante xeneize sufrió una grave lesión en el entrenamiento de este miércoles. En las próximas horas será intervenido.

Pésimas noticias para Boca en el entrenamiento de este miércoles en el Predio. Tomás Aranda, figura excluyente del Xeneize este semestre, sufrió una grave lesión en la entrada en calor y será baja por varios meses.

En concreto, el juvenil de 19 años sufrió una fractura de peroné de la pierna derecha que lo obligará a pasar por el quirófano en las próximas horas.

La lesión se dio instantes antes del comienzo de la práctica. Rodolfo Arruabarrena citó a los futbolistas al entrenamiento matutino y empezaron a realizar una entrada en calor protocolar, con Aranda incluido entre los futbolistas. Allí, al juvenil se le quedó trabado el botín en el piso y el movimiento posterior de su pierna generó la fractura en el peroné.

De momento, Boca no emitió un comunicado oficial a modo de parte médico, pero se hará en las próximas horas, donde se confirmarán los pasos a seguir para que el juvenil comience la preparación y posterior rehabilitación. La intervención estará a cargo del equipo del doctor Jorge Pablo Batista en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro.

Por lo pronto, se terminó su temporada y no volverá a jugar en lo que resta del 2026. Una pésima noticia para el Mundo Boca, que ahora deberá reemplazar a su gran figura ofensiva de manera urgente. Una vez que sea operado, se estiman cuatro meses de recuperación hasta volver a las canchas. Por ende, de no mediar inconvenientes, estará de regreso para comenzar la pretemporada 2027 a la par del grupo.

Los números de Tomás Aranda en Boca

Desde su debut en la primera de Boca, Aranda lleva disputados un total de 32 partidos, en los que anotó un gol y dio tres asistencias.

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El contrato de Tomás Aranda

Tomás Aranda comenzó a destacarse a principios de año, cuando Claudio Ubeda decidió subirlo al primer equipo y luego darle la titularidad. Su contrato en el equipo de la Ribera es hasta el 31 de diciembre de 2029, lo que le aseguran al menos tres temporadas más en el club.

Por otra parte, se estableció que el valor de su cláusula de rescisión sea de 20 millones de dólares. Sin embargo, en caso de que un club decida incorporarlo con el mercado de pases de Argentina cerrado, esa cifra se estira un 25%, es decir, 25 millones.

En síntesis

Tomás Aranda: sufrió una fractura de peroné derecho en la práctica de Boca Juniors.

sufrió una fractura de peroné derecho en la práctica de Boca Juniors. Cirugía confirmada: el juvenil de 19 años será operado en las próximas horas.

el juvenil de 19 años será operado en las próximas horas. Fin de temporada: el jugador será baja definitiva por lo que resta del 2026.