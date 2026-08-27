El jueves 27 de agosto encuentra a Boca ultimando detalles para su regreso a La Bombonera. Rodolfo Arruabarrena definió la lista de convocados y buscará terminar de confirmar la alineación para enfrentar a Lanús. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Los convocados de Boca

El Vasco confirmó la nómina para volver al Alberto J. Armando. En la misma destacan la presencia de Leandro Paredes y el juvenil Matías Satas. Además, es la primera sin el recientemente lesionado Tomás Aranda.

Arqueros : Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García.

: Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García. Defensores : Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Matías Satas y Lautaro Blanco.

: Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Matías Satas y Lautaro Blanco. Mediocampistas : Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Milton Delgado, Williams Alarcón, Carlos Palacios y Kevin Zenón.

: Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Milton Delgado, Williams Alarcón, Carlos Palacios y Kevin Zenón. Delanteros: Alan Velasco, Sebastián Villa, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Ángel Romero, Milton Giménez y Enner Valencia.

Encuesta Bolavip: los hinchas de Boca eligieron al reemplazante de Tomás Aranda

BOLAVIP le preguntó a los hinchas de Boca quién debe ser el reemplazante de Aranda y la respuesta fue contundente. Si bien es una realidad que Rodolfo Arruabarrena resolverá a su manera y según su gusto al futbolista que ocupará el rol de Tomás de acá en adelante, siempre es importante conocer la voz de los simpatizantes.

En ese sentido, Exequiel Zeballos ganó por amplia diferencia. Para entender aún mejor el resultado final, sacó los mismos votos que las otras 5 opciones juntas. De esta manera, con un total de 8.000 personas que lo eligieron, se quedó con el primer puesto por delante de: promover a Lautaro Bianco, Sebastián Villa, traer un refuerzo, Alan Velasco y Carlos Palacios.