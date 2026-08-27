Chacho Coudet se despidió de River: “La explicación es que esto es fútbol y a veces las cosas salen así”

El Chacho se despidió en una conferencia de prensa en el Monumental donde no aceptó preguntas.

En el día posterior a la eliminación ante Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana, Eduardo Coudet se despidió de River en una escueta conferencia de prensa en el Monumental.

En menos de diez minutos, acompañado por el presidente Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli y sin aceptar preguntas, Chacho emitió sus últimas palabras antes de marcharse definitivamente de River.

Apenas Di Carlo terminó de dar su introducción, donde confirmó que Coudet será reemplazado de manera interina por Leonardo Ponzio y Marcelo Escudero, el ahora ex DT de River se despidió de manera final.

“En cuanto a lo deportivo, tuvimos un arranque bueno, llegamos a una final en el primer semestre. Esta segunda mitad no arrancamos bien y teníamos claro desde un principio que había un proceso que llevar, con la conciencia de que era insostenible sin los resultados. Fui el primero que se puso los plazos, tenía claro que acá había que ganar y jugar bien. El juego, estos últimos partidos, lo encontramos, pero también teníamos la necesidad imperiosa de conseguir resultados. Eso no se nos dio, se vio en los últimos partidos. No hay que echarle la culpa a la desgracia o a los malos resultados”, comenzó Coudet contundentemente.

En adición, expresó: “Desde el primer momento pensé que los plazos eran los lógicos. Me encanta la exigencia, sobre todo la exigencia que tiene este club. Simplemente quiero agradecerle a todos: a los trabajadores de este club, a los dirigentes y a todos, sobre todo a los jugadores. Hemos armado un gran plantel, con un valor humano altísimo. Va a ser un plantel que a River le va a dar muchas alegrías“.

"DAR UN PASO AL COSTADO"



Di Carlo, Presidente de River, confirma la salida del Chacho Coudet del equipo millonario.



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Antes de saludarse por última vez con Di Carlo y Francescoli, Chacho se despidió: “Ahora estaré apoyando desde afuera y deseando lo mejor. Simplemente gracias a todos. La explicación que tenemos para dar es que esto es fútbol y a veces las cosas salen así”.

El comunicado de River

COMUNICADO OFICIAL



River Plate informa que Leonardo Ponzio asumirá como entrenador interino del plantel profesional y este jueves por la tarde estará al frente de la práctica.



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River Plate informa que Leonardo Ponzio asumirá como entrenador interino del plantel profesional y este jueves por la tarde estará al frente de la práctica. Capitán y uno de los grandes referentes del Club en los últimos años, conquistó 17 títulos en dos ciclos y doce años como jugador. El cuerpo técnico estará conformado por Marcelo Escudero y Christian Manfredi como ayudantes de campo y los preparadores físicos Cristian Segura y Nicolás Paolorossi.

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Los números de Coudet en River

Desde que asumió como entrenador de River, en marzo de 2026, Eduardo Coudet dirigió 27 partidos, de los cuales ganó 13, empató 6 y perdió 8. Cabe destacar que su ciclo inició con buenos resultados -con dudas en el rendimiento- pero que el tramo final está marcado por las derrotas y el mal andar del equipo en lo que respecta al juego.

En síntesis