Boca decidió quién será el reemplazante de Tomás Aranda tras la grave lesión que sufrió

Horas después de conocerse la dura lesión de Tomás Aranda, quien sufrió una fractura de peroné que lo marginará de las canchas por los próximos cuatro meses, Rodolfo Arruabarrena junto a la dirigencia de Boca tomaron una decisión al respecto sobre los pasos a seguir.

Es que, al ser una lesión de gravedad al Xeneize se le abrió un cupo para poder incorporar a un futbolista y reemplazar a Aranda, tal como hizo días atrás Racing con la incorporación de Matías Pérez, quien llegó luego de que Marco Di Césare sufriera la misma lesión que Aranda.

Según pudo saber Bolavip, finalmente Arruabarrena decidió no utilizar este cupo y reemplazar a Aranda con los futbolistas que tiene a disposición en el plantel, por lo que de esta manera el Xeneize no sumará a ningún refuerzo más y así cerrará su mercado de pases.

Así las cosas, son cinco las variantes que tiene el ‘Vasco’ para poder ocupar el lugar del juvenil de 19 años lesionado. Una de ellas es Sebastián Villa, quien podría jugar como extremo por la banda izquierda y correr a Leonel Flores a la izquierda para volver al 4-3-3.

Por otro lado, si Arruabarrena quiere mantener su esquema inicial, algo que sucederá ante Lanús, la principal opción es Alan Velasco, habitual reemplazante de Aranda a lo largo del semestre y que juega en la misma posición, por lo que se perfila para ser titular en los próximos partidos.

Además de Velasco, en este puesto aparece otro juvenil surgido de las divisiones inferiores tal como Lautaro Bianco, quien es de la misma categoría que Aranda y que se sumará al plantel profesional a partir del próximo jueves para competir por un puesto y hacer su debut en el primer equipo.

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Finalmente, y más atrás en la consideración Arruabarrena podrá reemplazar a Aranda con Carlos Palacios, quien se está recuperando de una lesión muscular, o bien con Exequiel Zeballos, siempre y cuando este renueve su contrato que finaliza el próximo 31 de diciembre.

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