El DT dirigió 27 partidos, nunca le encontró la vuelta y los hinchas no lograron identificarse con su idea, se va sin pena ni gloria.

Crónica de una muerte anunciada: Eduardo Coudet dejó su cargo como entrenador de River. La eliminación de la Copa Sudamericana en octavos de final ante Santa Fe fue el detonante, pero el final se veía venir desde hace tiempo. En Núñez no hay paciencia y menos en los tiempos que corren, pero más allá de eso, el Chacho nunca logró enamorar y su destino estaba escrito luego de un nefasto comienzo de semestre con cinco derrotas consecutivas. La salida se hará oficial este jueves por la tarde en una conferencia de prensa.

Eduardo Coudet llegó a River en marzo de 2026, le tocó reemplazar a Marcelo Gallardo, que a diferencia de su primer ciclo, en el segundo no tuvo los resultados esperados, por lo que la sucesión no fue traumática para el hincha, como lo fue en 2022 con Martín Demichelis, del que se esperaba que tenga el mismo éxito que el Muñeco.

Coudet no metió mucho mano en sus primeros partidos y los resultados acompañaron, aunque el juego nunca llegó a establecerse ni mucho menos a enamorar a los hinchas. Planteos extraños, cambios defensivos, decisiones difíciles de entender y la locura que transmitía desde el banco de suplentes fueron algunas situaciones que empezaron a ser tema de conversación entre los hinchas, que ya empezaban a verlo de reojo.

La habitual intensidad de Coudet durante los partidos. (Foto: Getty).

La derrota ante Boca en el Apertura fue una clara muestra de lo que transmitía: poca ambición por ganar. Luego llegaron algunos duelos infartantes en los mano a mano del torneo, con la victoria por penales ante San Lorenzo, el correcto partido ante Gimnasia, la buena victoria contra Rosario Central y la durísima caída en la final contra Belgrano.

Ese partido marcó un quiebre en la relación con el hincha. River lo ganaba 2 a 1 a falta de pocos minutos para el cierre, pero el Pirata lo dio vuelta en una ráfaga y dejó al Millonario sin un título que tenía prácticamente en el bolsillo. En un partido caliente, Coudet optó por darle un puñado de minutos a Juanfer Quintero, el emblema del equipo y quien podía aportar experiencia para el tramo final.

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Luego llegó uno de los momentos más complicados: la dirigencia decidió apartar a 15 futbolistas. Coudet aceptó la situación y dio comienzo a una pretemporada con poco caudal de futbolistas en España. Tras un amistoso ante Flamengo, el Millonario volvió a Buenos Aires para comenzar el semestre: el primer desafío sería ante un Aldosivi irregular por los 16avos de final de la Copa Argentina.

River perdió feo ante Aldosivi y quedó eliminado de la Copa Argentina, el Chacho ya empezó a ser cuestionado y todo empeoró con las cuatro derrotas consecutivas por el Torneo Clausura: todas ellas por 1 a 0. Coudet admitió tras perder ante Tigre que puso la cabeza a disposición, por lo que el final se veía venir.

Coudet dirigió a River durante 27 partidos. (Foto: Getty).

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La victoria ante Argentinos Juniors trajo algo de oxígeno: el equipo mostró una buena cara: Correa fue la gran figura, Almada mostró lo suyo y ese pudo haber sido el puntapié de una levantada, pero todo duró poco: empate apático en Colombia ante Santa Fe por la ida de los octavos de la Sudamericana, la igualdad ante Vélez en el Monumental tras ir ganando 2 a 0 y la eliminación de la Copa fueron determinantes para la partida del Chacho.

Los números de Coudet en River

Desde que asumió como entrenador de River, en marzo de 2026, Eduardo Coudet dirigió 27 partidos, de los cuales ganó 13, empató 6 y perdió 8. Cabe destacar que su ciclo inició con buenos resultados -con dudas en el rendimiento- pero que el tramo final está marcado por las derrotas y el mal andar del equipo en lo que respecta al juego.

DATOS CLAVE

Eduardo Coudet renunció como entrenador de River tras ser eliminado por Santa Fe.

renunció como entrenador de River tras ser eliminado por Santa Fe. Eduardo Coudet asumió en marzo de 2026 para reemplazar a Marcelo Gallardo.

asumió en marzo de 2026 para reemplazar a Marcelo Gallardo. River Plate quedó eliminado de la Copa Argentina tras perder ante Aldosivi.