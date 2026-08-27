A la espera de Boca vs. Vélez, así está el cuadro de cuartos de final de la Copa Argentina

Estudiantes y Platense, los dos argentinos en carrera en la Copa Libertadores, avanzaron este jueves y se mantienen firmes en todos los frentes.

La Copa Argentina 2026 se acerca de a poco a su final. Este jueves se disputaron dos llaves más de octavos de final y solo queda una en el horizonte: Boca vs. Vélez, que se definirá la próxima semana.

En ese contexto, el cuadro de cuartos de final ya tiene a 7 de los 8 equipos confirmados. En esta jornada, Estudiantes de La Plata y Platense se sumaron a los clasificados para la próxima instancia y se enfrentarán entre sí por un lugar en las semifinales.

El Pincha sufrió en un tramo del segundo tiempo, pero logró vencer a Barracas Central por un sólido 3-1 para avanzar a la siguiente ronda. Kevin Jappert, en contra, Baltasar Rodríguez y Guido Carrillo fueron los autores de los goles.

En el último turno, Instituto sacó una rápida ventaja ante Platense en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa de Rosario, pero el Calamar reaccionó y mandó el trámite a los penales. Juan Pablo Cozzani atajó tres remates en la tanda y les dio la clasificación a los de Martín Palermo.

En el resto de las llaves confirmadas, Deportivo Riestra deberá enfrentarse ante Banfield, mientras que Independiente Rivadavia chocará ante Atlético Tucumán. Solo Racing espera por el vencedor entre el Xeneize y el Fortín.

El cuadro de la Copa Argentina

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Cuándo se juega Boca vs. Vélez

El último duelo de los octavos de final de la Copa Argentina 2026 se jugará entre Boca y Vélez el próximo miércoles 2 de septiembre a las 21.15 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El vencedor chocará en la siguiente instancia ante Racing Club.

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