En medio de una mala racha de resultados, el argentino tomará el fierro caliente en su primera experiencia en el exterior.

Por los malos resultados en este tramo de la temporada, la dirigencia de Inter Miami decidió meter un volantazo y contrató a Cristian ‘Kily’ González para que sea el nuevo entrenador. Así, Lionel Messi tendrá como DT a un nuevo compatriota, a quien ya conoce de otra etapa.

El exentrenador de Platense, su última experiencia en el rol, firmará contrato por una temporada, ocupando el puesto que deja Guillermo Hoyos por la actualidad de las Garzas.

En los últimos 5 compromisos, teniendo en cuenta MLS y Leagues Cup, ya con Messi reintegrado tras la Copa del Mundo, Inter Miami perdió 4 de los duelos y empató apenas 1. Una inédita racha desde que el astro argentino se sumó a la institución.

De esta manera, el Kily será el cuarto entrenador de las Garzas con Messi en el plantel. Tata Martino, Javier Mascherano y el saliente Guillermo Hoyos fueron los tres anteriores, todos argentinos.

Inter Miami no levanta cabeza. (Foto: Getty)

Cabe recordar que Kily González llegó a compartir plantel en la Selección Argentina con la Pulga. Ambos estuvieron en cancha por Eliminatorias ante Perú en 2005 en los primeros pasos de Messi y el cierre de carrera internacional del actual DT.

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El último paso del Kily González por Platense

El ciclo del Kily González por Platense estuvo lejos de ser bueno. Fueron 14 partidos, de los cuales ganó apenas dos (vs. Defensa y Justicia y San Lorenzo), empató cinco y perdió siete. Al momento de irse, el Calamar acumulaba seis compromisos sin conocer la victoria.

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