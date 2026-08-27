River hoy: se va Coudet, el posible reemplazante y más

River sigue sumergido en su crisis futbolística. Tras empatar con Independiente Santa Fe perdió en la tanda de penales y quedó eliminado de la Copa Sudamericana, por lo que Coudet dejará su cargo y en el club ya buscan su representante.

Eduardo Coudet dejó de ser el director técnico de River

Crónica de una muerte anunciada: Eduardo Coudet dejó su cargo como entrenador de River. La eliminación de la Copa Sudamericana en octavos de final ante Santa Fe fue el detonante, pero el final se veía venir desde hace tiempo. En Núñez no hay paciencia y menos en los tiempos que corren, pero más allá de eso, el Chacho nunca logró enamorar y su destino estaba escrito luego de un nefasto comienzo de semestre con cinco derrotas consecutivas. La salida se hará oficial este jueves por la tarde en una conferencia de prensa.

Eduardo Coudet llegó a River en marzo de 2026, le tocó reemplazar a Marcelo Gallardo, que a diferencia de su primer ciclo, en el segundo no tuvo los resultados esperados, por lo que la sucesión no fue traumática para el hincha, como lo fue en 2022 con Martín Demichelis, del que se esperaba que tenga el mismo éxito que el Muñeco.

Crespo, el candidato para asumir como DT de River

River sigue sin levantar cabeza y la crisis futbolística se profundizó aún más. Tras igualar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios ante Independiente Santa Fe, perdió 8 a 7 en la tanda de penales, por lo que quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana y Coudet dejó de ser su entrenador.

Según pudo saber Bolavip, el principal candidato para reemplazarlo por parte de la dirigencia es Hernán Crespo, hoy en Atlas de México, club en el que asumió a mediados de julio de este año y que cuenta con una elevada cláusula para rescindir su contrato.

Los únicos caminos que le quedan a River para clasificar a la Copa Libertadores 2027

Este miércoles por la noche, River perdió penales contra Independiente Santa Fe por los octavos de final y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026. A pesar del gol de Sebastián Driussi, lo empató Fagúndez de penal y estiró la serie a una tanda apasionante. Tras el final adverso, el Millonario tiene cada vez más difícil la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

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Cabe recordar que hace pocas semanas el conjunto de Núñez ya quedó afuera de la Copa Argentina luego de caer frente a Aldosivi en el inicio del segundo semestre. Debido a estas dos eliminaciones cuyos títulos otorgaban el pasaje a la competición más importante del continente, al elenco rojiblanco ahora solo le quedan dos opciones.

Lapidaria estadística de River en tandas de penales

River quedó eliminado de la Copa Sudamericana en octavos de final. Santa Fe fue su verdugo, aunque realmente los de Eduardo Coudet perdieron contra ellos mismos: sus miedos, inseguridades y la falta de actitud para afrontar una serie de estas características. Como no podía ser de otra manera, la derrota se dio mediante los penales, un déficit histórico del Millonario.

Tras el 0 a 0 en Bogotá y el 1 a 1 en Núñez todo se definió por penales y allí River tuvo la chance insuperable de avanzar a cuartos de final ya que Rafael Santos Borré ejecutó el penal decisivo, pero la pelota dio en el palo. Luego la tanda se hizo eterna: Martínez Quarta, González y Beltrán fallaron, Asprilla -arquero de Santa Fe- convirtió el último y la moneda cayó para el lado de los colombianos.

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Santiago Beltrán habló tras la eliminación de River

Santiago Beltrán fue el primer jugador de River en tomar la palabra luego de la eliminación de la Copa Sudamericana. El arquero era la figura de la definición por penales, pero falló el suyo y terminó sentenciando la serie con Independiente Santa Fe, que se metió en cuartos de final.

“Primero, pedirle disculpas a la gente. No era algo que se podía esperar, porque lo veníamos trabajando mucho en las semanas. Sabíamos que estábamos preparados para enfrentarlo, creo que hicimos un gran partido. Nos faltó acelerar en el último tramo y se terminó definiendo de la peor manera”, expresó.