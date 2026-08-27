El entrenador del Millonario evitó hablar con los periodistas y crecen las dudas sobre su continuidad en el club.

River Plate no levanta cabeza en el segundo semestre. Este miércoles, los dirigidos por Eduardo Coudet cayeron por penales ante Independiente Santa Fe en el Estadio Monumental y se despidieron de la Copa Sudamericana 2026 apenas en los octavos de final.

Desde el receso de mitad de año, el Millonario solo ganó 1 de los 9 partidos que disputó entre todas las competencias. En el medio, atravesó una racha de 5 derrotas al hilo, todas en el Torneo Clausura 2026. La continuidad de Coudet ya estaba en duda y la derrota ante Santa Fe empeoró el panorama.

En este contexto, el entrenador de 51 años decidió no asistir a la conferencia de prensa post partido, algo que marca el momento que está atravesando al frente del Millonario. Hasta el momento, no se sabe si Coudet continuará en su cargo para lo que viene.

Las tempranas eliminaciones en Copa Argentina y Copa Sudamericana dejaron a River solo con el Torneo Clausura para lo que resta del semestre. Este torneo y la tabla anual son sus únicas vías para clasificar a la Copa Libertadores 2027, objetivo lejano por el momento.

La reacción de Coudet a la eliminación de River

Asprilla marcó el tanto de la victoria para Independiente Santa Fe en la tanda de penales y, instantáneamente, Coudet se marchó al vestuario sin mediar palabra ni hacer contacto visual con quienes estaban a su alrededor.

ASÍ REACCIONÓ EL CHACHO: Santa Fe ELIMINÓ a River de la CONMEBOL #Sudamericano y Coudet se fue directo al vestuario. pic.twitter.com/5ObsMFJrsv — SportsCenter (@SC_ESPN) August 27, 2026

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Los números de Coudet en River

Desde que asumió como entrenador de River, en marzo de 2026, Eduardo Coudet dirigió 27 partidos, de los cuales ganó 13, empató 6 y perdió 8. Cabe destacar que su ciclo inició con buenos resultados -con dudas en el rendimiento- pero que el tramo final está marcado por las derrotas y el mal andar del equipo en lo que respecta al juego.

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