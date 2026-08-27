Finalizó con éxito la cirugía de Tomás Aranda: cuándo podría volver a jugar en Boca

El juvenil del Xeneize sufrió una fractura en la práctica del miércoles y ya encara la recuperación.

El entrenamiento del miércoles arrojó un importante dolor de cabeza para el Vasco Arruabarrena y todo Boca Juniors. Es que el club de la Ribera perdió a Tomás Aranda, una de sus máximas figuras, por una desafortunada lesión en el predio de Ezeiza.

El talentoso jugador de 19 años se enganchó el botín con el césped en un ejercicio junto a sus compañeros y se quebró el peroné. Por esta lesión, se perderá todos los compromisos que tiene por delante Boca en el resto del 2026.

Rápidamente, el cuerpo médico del club puso manos a la obra para devolverlo a las canchas lo más rápido posible y curado de su lesión. Es por eso que este jueves ya fue intervenido quirúrgicamente y la operación fue un éxito, según pudo saber BOLAVIP.

Tras el paso por el quirófano, Aranda permanecerá esta noche en la clínica para que le realicen el habitual seguimiento. Por la mañana, de no mediar inconvenientes, será dado de alta para seguir con la recuperación.

Tomás Aranda, volante de Boca. (Foto: Getty)

Cuándo volverá a jugar Aranda en Boca

Por los plazos habituales de este tipo de lesión, Aranda se perderá todos los partidos en lo que queda de este año. Por eso, si la recuperación avanza de la mejor manera, se espera que la joya pueda sumarse a la pretemporada de cara a los compromisos del primer semestre de 2027.

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Los números de Tomás Aranda en Boca

Desde su debut en la primera de Boca, Aranda lleva disputados un total de 32 partidos, en los que anotó un gol y dio tres asistencias.

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