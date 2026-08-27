Oficial: Franco Colapinto seguirá en Alpine para la temporada 2027 de la Fórmula 1

La escudería oficializó la continuidad de su tándem con Pierre Gasly para el año próximo.

Es oficial: ¡Colapinto seguirá en la Fórmula 1 durante 2027! El argentino se ganó su lugar en la máxima por un año más luego de una temporada en la que consiguió 19 puntos en las primeras 13 carreras del año, que lo ubicaron en el puesto 12 del campeonato.

Su rendimiento en la corriente campaña convenció a Flavio Briatore y a toda la cúpula de Alpine para seguir apostando por la misma dupla de cara al año que viene, por lo que nuevamente estará junto a Pierre Gasly en los dos monoplazas de la escudería.

Lo que era un secreto a voces puertas adentro de Alpine hoy ya es una realidad en todo el mundo: Argentina seguirá representada en la categoría más importante del automovilismo de la mano de Colapinto. Así lo anunciaron de manera oficial:

Continuing the journey ✍️@francolapinto completes our line-up for 2027 💙 pic.twitter.com/maHzQ0r2es — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 27, 2026

El contrato de Colapinto con Alpine

El argentino tenía contrato con Alpine hasta fin de temporada, pero las grandes actuaciones en pista en los últimos Grandes Premios llevaron a que la escudería anunciara la extensión para mantener su dupla con Pierre Gasly para todo 2027.

Mirá la Fórmula 1 a través de Disney+.

Lo cierto es que, si bien nunca trascendió de manera oficial, los agentes del argentino negociaron un vínculo de cinco años con Alpine luego de confirmarse su salida de Williams.

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De todas formas, esa relación no queda únicamente asociada a la Fórmula 1, ya que la mantención de su butaca dependerá exclusivamente de su rendimiento. Por lo pronto, en 2027 seguirá en la máxima, gracias a lo realizado durante este año.

Los lugares confirmados de la grilla 2027 de la Fórmula 1

Mercedes: A confirmar / A confirmar

Ferrari: Charles Leclerc / Lewis Hamilton

Red Bull: Max Verstappen / A confirmar

McLaren: Lando Norris / Oscar Piastri

Alpine: Pierre Gasly / Franco Colapinto

Williams: Alex Albon / Carlos Sainz

VCARB: A confirmar / A confirmar

Haas: A confirmar / A confirmar

Audi: A confirmar / A confirmar

Cadillac: Valtteri Bottas / Checo Pérez

Aston Martin: A confirmar / A confirmar

Cuando vuelve la Fórmula 1

La máxima categoría del automovilismo regresará a las pistas el fin de semana del 5 de septiembre, ya que luego del Gran Premio de los Países Bajos, hubo una semana de parate. La temporada seguirá con el GP de Italia, en el mítico Circuito Internacional de Monza. Como toda la F1, se podrá ver a través de Disney+.

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En síntesis