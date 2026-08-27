Arruabarrena tiene una duda: la posible alineación de Boca para recibir a Lanús por el Torneo Clausura 2026

El Vasco esperará al campeón del mundo, aunque podría guardarlo para el segundo tiempo pensando en la eliminatoria con Vélez.

El último entrenamiento de Boca antes de enfrentar a Lanús le dejó varias certezas a Rodolfo Arruabarrena. El entrenador del Xeneize tiene 9 nombres confirmados y solo tiene dos interrogantes, que definirá pocas horas antes del viernes a las 21.30, hora del pitazo inicial.

Las dudas del Vasco están en la mitad de la cancha. Santiago Ascacibar sería titular, aún estando al límite desde lo físico. Después, hay tres nombres para dos lugares: Leandro Paredes, Tomás Belmonte o Camilo Rey Domenech. Uno de los tres comenzaría desde el banco.

La buena noticia está en la línea de fondo, porque Lautaro Di Lollo está recuperado e iría de entrada junto con Nicolás Figal. En los laterales irán las únicas alternativas sanas: Gorosito y Blanco, teniendo en cuenta que Lozano y Braida están afuera por lesión.

Ya sin Aranda, no hay lugar para dudas en la delantera. Sebastián Villa irá de arranque junto con Leo Flores y el destapado Miguel Merentiel, buscando estirar su racha goleadora.

La posible formación de Boca

Con este panorama, Rodolfo Arruabarrena podría formar con Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes o Tomás Belmonte o Camilo Rey Domenech (jugarán 2 de 3); Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Los convocados de Boca

Arqueros : Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García.

: Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García. Defensores : Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Matías Satas y Lautaro Blanco.

: Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Matías Satas y Lautaro Blanco. Mediocampistas : Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Milton Delgado, Williams Alarcón, Carlos Palacios y Kevin Zenón.

: Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Milton Delgado, Williams Alarcón, Carlos Palacios y Kevin Zenón. Delanteros: Alan Velasco, Sebastián Villa, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Ángel Romero, Milton Giménez y Enner Valencia.