Zeballos, antes de viajar a Italia: “Riquelme y yo siempre tuvimos claro que le iba a dejar plata a Boca”

En lo que fue el cierre de mercado europeo, se terminó una de las novelas que existían en el libro de pases del Mundo Boca. Finalmente, Exequiel Zeballos se marchó en un traspaso rumbo al Monza, por lo que dejará atrás su etapa como futbolista xeneize a sus 24 años para dar el salto al fútbol italiano.

El Changuito tuvo un gesto noble con el club en el que se crió y en el que, hasta el momento, dio todos sus pasos como profesional: en lugar de elegir marcharse como agente libre en diciembre, cuando vencía su contrato con el Xeneize, Zeballos eligió emigrar unos meses antes dejándole un ingreso económico a las arcas del club que hoy preside Juan Román Riquelme.

Antes de partir rumbo a Italia, el extremo habló con los medios presentes en el Aeropuerto Ministro Pistarini de Ezeiza y dejó sus últimas palabras como jugador de Boca: “Estoy muy contento; para mí dar este salto es muy importante. Es un sueño. Siempre tuvimos la oportunidad de pasar a Europa, pero tanto Román como Diego, que es mi representante, buscaron lo mejor para mí. Llegar a esta instancia es lo mejor“, comenzó Zeballos.

Luego, ante la consulta sobre una posible salida como agente libre, el Chango fue contundente: “No, irme libre no. Con Román siempre tuvimos la decisión de que al club le iba a entrar la guita. No pasó lo del Napoli por un tema de cupo, pero estoy súper contento con lo del Monza. Les agradezco por haber confiado en mí y voy con mucha energía a dar lo mejor”.

🗣️EXEQUIEL #ZEBALLOS:



"Libre NO me iba a ir. Siempre tuvimos la voluntad que al club le iba a entrar guita. Agradezco a Monza por confiar en mí".



📹 @gasgerke pic.twitter.com/7bbWQwDgy4 — Boca Juniors – La12Tuittera (@la12tuittera) September 2, 2026

El Chango deja Boca para dar su primer paso en Europa luego de una transacción que se cerró en 4 millones de euros por el 100% del pase, aunque el Xeneize conserva una plusvalía de un 40% para un futuro traspaso. Zeballos firmará nu contrato por 4 temporadas en Monza.

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Más declaraciones de Zeballos, antes de partir a Italia

Más allá de la aclaración sobre su traspaso, Zeballos también se tomó un tiempo para hablar de otros temas de la actualidad xeneize y de su salida.

El agradecimiento a Boca, a la pensión y la promesa de volver

El mensaje para los hinchas: “Quiero agradecerle, como siempre he dicho, a toda la gente de Boca: a la hinchada, a los que han trabajado en el club, a los dirigentes y al presidente que me está dando esta oportunidad. Más que nada, quiero agradecerles”.

Su paso por Boca desde que era niño: “Boca es mi casa. Llegué y mi mamá me dejó ahí en la pensión casi, es increíble, ja. Aprovecho para mandarle un beso grande a toda la gente de la pensión. Es una etapa muy importante para mí y para todos los chicos que tienen la oportunidad de estar ahí. Nos ayudan un montón a cumplir este sueño, porque estamos lejos de casa. Si uno lo quiere, se hace realidad””

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Su posible regreso: “Todos los momentos en Boca fueron importantes. Tanto los difíciles, porque son los que me han formado para llegar a este momento, como los buenos, como el Superclásico también. Obvio que esto es un hasta luego, siempre“.

Sobre Leandro Paredes y sus compañeros

La última charla con Paredes: “Lo que hablamos me lo guardo para mí. Igual, Lea me ha dado consejos desde el primer momento en que llegó al club, para mí es como un hermano mayor. Quería ir a desearle lo mejor para hoy, a él, a todo el grupo y a mis compañeros, que los voy a extrañar un montón”.

Sobre la recuperación de Tomás Aranda

El mensaje para Aranda: “Vengo hablando con Tomi. Lo fui a ver a la clínica y a su familia, pero nadie sabe nada porque soy medio vergonzoso y no quiero aparecer en ningún lado. Ya le dije lo que tiene que hacer: laburar, trabajar. Tiene lo más difícil, que es el don, y eso lo tienen muy pocos. Le deseo una pronta recuperación y que vuelva de la misma manera. Tiene una familia excelente a la que le mando un beso grande”.

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Los números de Exequiel Zeballos en Boca

Desde su irrupción en Primera División en la pandemia, el Changuito disputó un total de 140 partidos oficiales con la camiseta de Boca, en una estadía afectada por lesiones de gravedad. En ese lapso de tiempo convirtió 16 goles y repartió 16 asistencias, además de conquistar 5 títulos domésticos: Copa de la Liga 2020, Copa Argentina 2020, Copa de la Liga 2022, LPF 2022, Supercopa 2023.

En síntesis