Se cierra el mercado de River: los 4 que se pueden ir, el que está más cerca y la sorpresa

En el último día y medio del mercado, el Millonario podría sufrir distintas bajas y buscará cerrar la llegada de un central.

De aquí al cierre del mercado de pases del fútbol argentino, programado para este miércoles 2 de septiembre a las 18.00 horas, River podría tener varios movimientos teniendo en cuenta posibles salidas, como también la llegada de un refuerzo más.

Con la transferencia de Joaquín Freitas a Flamengo de Brasil a cambio de 17 millones de dólares, se le abrió un cupo más para incorporar tras la llegada de 9 refuerzos, y es por eso que la dirigencia se moverá para sumar a un defensor central más, puesto en el que ya hay tres nombres en carpeta.

Los jugadores que podrían irse de River en el cierre del mercado de pases

El principal apuntado para armar las valijas en el Millonario es Lucas Martínez Quarta. El defensor central no está pasando su mejor momento futbolístico y fue sepultado por los hinchas, por lo que desde el club están intentando reflotar una oferta que llegó por él semanas atrás.

En este sentido, tanto Al Sadd de Qatar como Genoa de Italia, quien vino a la carga por él en los últimos días, podrían enviar una oferta formal por él para comprar un porcentaje de su pase, o bien por un préstamo con obligación de compra en caso de cumplir ciertos objetivos.

Por otro lado, quienes también cuentan con chances de salir son los futbolistas marginados que entrenan en Cantilo. Los mismos son Fabricio Bustos, Matías Galarza Fonda y Matías Viña. En el último caso, se buscará rescindir su préstamo con Flamengo, mientras que en los dos primeros aguardan por ofertas.

Los jugadores que podrían llegar a River

En cuanto a los jugadores que podría sumar el Millonario sobre el cierre de este mercado de pases, se apunta a que sea en la zaga central, teniendo en cuenta la situación de Martínez Quarta. El primer apuntado es Francisco Álvarez, quien se encuentra en Argentinos Juniors.

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En segunda opción aparece Willer Ditta. Por el defensor central colombiano el club ofertó 6 millones de dólares, pero desde Cruz Azul le respondieron que lo liberarán a cambio de 9 millones de la misma moneda. Es por eso que ahora intentará reflotar las negociaciones en caso de que lo de Álvarez no prospere.

Como última opción está Juan Giménez, quien llegaría como apuesta y sería la sorpresa del mercado. El futbolista de 20 años juega en Rosario Central y es el más complejo de negociar ya que es considerado como una de las máximas promesas del elenco comandado por Jorge Almirón.

Datos claves

El mercado de pases argentino para River cierra el miércoles 2 de septiembre a las 18:00.

argentino para River cierra el miércoles 2 de septiembre a las 18:00. Flamengo compró a Joaquín Freitas por 17 millones de dólares liberando un cupo de incorporación.

por 17 millones de dólares liberando un cupo de incorporación. Lucas Martínez Quarta podría salir hacia Al Sadd o Genoa mediante transferencia o préstamo.