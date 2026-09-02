Matías Galarza Fonda se plantó, no volverá a entrenar en River y dos clubes están interesados en él

El volante paraguayo busca apurar su salida del club al no ser tenido en cuenta por decisión dirigencial.

Tras volver del Mundial y comenzar a entrenar apartado del plantel por decisión dirigencial, el volante paraguayo Matías Galarza Fonda se plantó y pidió ser transferido de River en los próximos días, teniendo en cuenta que algunos mercados de pases aún siguen abiertos.

En este sentido, según lo informado por el periodista Germán García Grova, el ex Talleres tomó la determinación de no volver a entrenar en el predio de Cantilo y así forzar su salida, luego de que se cayera la posible vuelta a Olimpia de Paraguay, club en el que hizo sus primeros pasos.

Además, siguiendo con su información, agregó que dos equipos se lo están disputando. Los mismos son Estudiantes de La Plata, que se prepara para disputar los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores, mientras que el otro es Inter Miami, club donde juega Lionel Messi.

Por el momento, es el elenco platense el que gana la pulseada para quedarse con Galarza Fonda. Esto se debe a que ya hay un principio de acuerdo con el jugador en cuanto a lo contractual, por lo que ahora deberá arreglar con el Millonario para que la negociación llegue a buen puerto.

Para quedarse con el futbolista, la intención del Pincharrata es la de un préstamo, con duración a determinar, y una opción de compra que podría transformarse en obligación de compra en caso de que el paraguayo cumpla con ciertos objetivos futbolísticos a lo largo de su estadía en el club.

Por otro lado, en caso de que se de su pase a Inter Miami, que también puja por sus servicios, la operación será diferente, debido a que el elenco estadounidense se lo llevaría a préstamo con opción, sin posibilidades de la obligación de compra.

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Los números de Matías Galarza Fonda en River

En su semestre como futbolista del Millonario, el volante paraguayo de 24 años disputó un total de 14 partidos, en los que no marcó goles ni aportó asistencias. Además recibió cinco tarjetas amarillas y no fue expulsado en 778 minutos en cancha.

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