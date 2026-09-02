El mediocampista, uno de los integrantes del grupo de relegados, abandona el Millonario para marcharse a Estados Unidos.

El grupo de apartados del plantel profesional de River Plate continúa transitando su proceso de depuración. En esta oportunidad, quien confirmó su alejamiento del conjunto Millonario fue Giuliano Galoppo, mediocampista que no estaba siendo tenido en cuenta después del corte diseñado por la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo.

Desde hace varias semanas, Atlanta United, equipo que milita en la Major League Soccer de los Estados Unidos, se interesó en los servicios del volante surgido de las divisiones inferiores de Banfield. No es un detalle menor que las negociaciones se extendieron más de lo imaginado, pero la historia concluyó con un final feliz.

Sucede que, este miércoles, todas las partes implicadas llegaron a un acuerdo para que el jugador de 27 años de edad continúe su carrera en el propio combinado norteamericano. La operación se hizo efectiva por intermedio de una cesión a préstamo por los próximos 10 meses, con una opción de compra de 6 millones de dólares.

Cabe destacar que la institución del barrio porteño de Núñez solamente posee el 50% del pase de Galoppo, mientras que la otra mitad de la ficha continúa perteneciendo a Sao Paulo de Brasil. Así las cosas, la mencionada opción de compra a disposición de Atlanta United apunta a la totalidad de los derechos del jugador.

Galoppo celebrando un gol en River. (Foto: Getty)

Antes de recalar en la Major League Soccer de Estados Unidos, Galoppo contó con varios ofrecimientos, incluso de equipos de la máxima categoría del fútbol argentino. Sin embargo, más allá de la predisposición de River para abrirle las puertas y que encuentre rodaje en uno de dichos clubes, ninguna de dichas propuestas lo convenció.

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Galoppo recaló en River a principios de 2025, pero nunca pudo ganarse un lugar en el primer equipo. Si bien se despachó con algunos goles, sus rendimientos no fueron los esperados y terminó viéndose relegado de manera contundente y entrenándose aparte junto con el resto de los nombres propios derivados al predio de Cantilo.

De este modo, contemplando también la confirmación del alejamiento de Matías Galarza Fonda a Inter Miami, solamente quedan dos jugadores recluidos en dicho predio perteneciente al Millonario. Se trata de Fabricio Bustos y Matías Viña, laterales que ya no serán tenidos en cuenta luego de las incorporaciones de Giovanni González y Francisco Ortega.

Los números de Galoppo en River

Desde su arribo en enero de 2025, Giuliano Galoppo pudo ver acción en el marco de 48 partidos oficiales con la camiseta de River, despachándose con 8 goles y 1 asistencia.

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DATOS CLAVE

Giuliano Galoppo fue cedido a Atlanta United por 10 meses con opción de compra.

La opción de compra por el volante de 27 años es de 6 millones de dólares.

En River Plate, Galoppo acumuló 48 partidos oficiales, 8 goles y 1 asistencia.