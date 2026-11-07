Tomás Aranda se emocionó tras su primer título con Boca: “Fue un momento difícil para mí”

El juvenil del Xeneize volvió a jugar este sábado ante Defensa y Justicia luego de dejar atrás una fractura de peroné en la pierna derecha.

Boca Juniors se consagró campeón de la tabla anual de la Liga Profesional y una de las grandes noticias del día para el Xeneize, además del título, fue el regreso de Tomás Aranda a las canchas luego de más de dos meses.

El ’10’ de Boca no jugaba desde el 23 de agosto por una fractura de peroné en la pierna derecha y pudo recuperarse a tiempo para aportar desde adentro de la cancha en el último partido de la fase regular. Tras su primer título, habló con ESPN y no pudo contener la emoción.

“Soy un agradecido a la vida. Le agradezco a Dios por todas las cosas que me pasaron, siempre digo lo mismo. Todavía no es nada, porque si sigo así, esforzándome cada día y cada año, yo creo que van a venir cosas mejores”, comenzó diciendo Aranda.

“GRACIAS A DIOS LLEGUÉ A ESTE PARTIDO” ¡Tomi Aranda EMOCIONADO luego de recuperarse de la lesión y ser campeón con Boca!



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Acto seguido, Tomás pidió un espacio para agradecerle a su familia por el acompañamiento que tuvo en el proceso de la recuperación de su lesión. Fue entonces cuando rompió en llanto y expresó: “Fue un momento muy difícil para mí. Gracias a ellos y a los médicos de Boca esto pudo ser posible. Gracias a Dios llegué a este partido”.

Por otro lado, agradeció los elogios que recibió de Lionel Messi y al ser consultado por su regreso a las canchas antes de lo esperado, contestó: “No apuramos nada, fue todo trabajo de los médicos, le agradezco a ellos. Evolucionó bien mi tobillo“.

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“Esto es una locura, un sueño cumplido y lo que viene por cumplir”, cerró la nota el juvenil de Boca que ya lleva la número 10 en la espalda. ¿Se gana un lugar en el equipo para la final de la Copa Sudamericana?

Lo que se le viene a Boca tras la consagración

Boca vs. Banfield – Copa Argentina – sábado 14 de noviembre

Boca vs. Atlético Mineiro – Copa Sudamericana – sábado 21 de noviembre

Boca vs. 7mo del Grupo B – fecha a confirmar

Posibles partidos

Final de Copa Argentina

Cuartos, semifinal y final del Torneo Clausura

Trofeo de campeones

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En síntesis