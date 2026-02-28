River hoy: avanzan por Coudet, el gran cambio que harían por la salida de Gallardo y Armani fue el único que se despidió

La salida de Marcelo Gallardo generó que los directivos de River levantaran el teléfono y comenzaran a buscar un nuevo entrenador, porque el plantel tiene compromisos muy importantes durante todo el año. No solo el campeonato local, sino que también la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

A raíz de ello, se comunicaron con Christian Bragarnik, quien ayuda a Eduardo Coudet con las propuestas que puedan surgir de diferentes equipos, pero no es su representante. Solamente trabajan juntos y el Chacho es quien termina de analizar la cuestión económica y da el visto bueno o rechaza todo.

Bragarnik: “Hablé con River y me preguntaron por Coudet”

Tras días de especulaciones al anunciarse la salida de Marcelo Gallardo, Christian Bragarnik rompió el silencio y sacudió el mundo del Millonario al confirmar que la dirigencia de Núñez apretó el acelerador: el viernes 27 de febrero, por la tarde, se produjo el primer contacto formal para que el actual DT de Alavés se convierta en el sucesor del Muñeco.

“Ya hablé con (Stéfano) Di Carlo y me preguntó por Coudet. A las 18.30 me escribió para ver si estaba disponible, me consultó cuál era la situación y si podíamos tener una entrevista con él para ponerlo en evaluación“, sentenció el agente, en diálogo con ESPN, para luego admitir: “Me pidieron que vea si hay chance de salir del Alavés“.

Luego, confirmó que “Di Carlo estaba con Francescoli, Ponzio y con el Gerente de Fútbol”. Bajo esa línea, dio detalles que pueden ser claves para que la historia empiece a tomar un veloz desenlace. “Me comentaron que quieren tener una charla con toda la mesa de River, incluidos Enzo (Francescoli) y Ponzio. Seguramente se haga mañana (por hoy sábado)“, informó.

Franco Armani despidió a Gallardo tras su salida de River

El arquero es el capitán del Millonario, pero este año las lesiones le impidieron estar en el campo de juego incluso desde la pretemporada. De hecho, regresó al equipo contra el Fortín pero fue reemplazado en el entretiempo debido a que se resintió de la cuestión física que lo marginó de las canchas. Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para dedicarle unas palabras al Muñeco.

El primer gran cambio que haría River en su estructura tras la salida de Gallardo

Horas después de que Marcelo Gallardo dirigiera su última función en el Monumental, en River comenzaron ciertos movimientos para adaptarse a esta nueva etapa. Sin embargo, la reestructuración iría más allá de la elección de un nuevo director técnico, donde Eduardo Coudet pica en punta, sino que también habría modificaciones de peso en las oficinas.

Según pudo saber Bolavip, la idea que empezaría a sobrevolar en los pasillos del Monumental tiene que ver con sumar un nuevo nombre para ocupar el cargo de Gerente de Fútbol, el cual durante mucho tiempo le pertenció a Mariano Barnao. Se trata de un hombre que llegó al club en 2015 y que, a raíz de la estrecha relación que forjó con Gallardo, se convirtió en su mano derecha, al punto de acompañarlo en su aventura por Arabia Saudita, donde fue Coordinador del Cuerpo Técnico.

