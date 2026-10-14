Betis vs. Porto: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 2 de la Champions League

Betis y Porto se enfrentan este miércoles 14 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

El Betis recibe el miércoles 14 de octubre al Porto en un cruce de necesidades distintas: los verdiblancos quieren confirmar que el arranque europeo no fue casualidad y los portugueses necesitan reaccionar cuanto antes.

Es la segunda fecha de la fase de liga de la Champions y ya empieza a pesar la tabla general, donde cada punto cuenta para meterse entre los puestos que clasifican directo a octavos.

Horario del partido

Argentina: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: Fox Sports 2, Disney+ Premium

La actualidad de ambos equipos

El Betis llega con el envión de haber ganado 3-2 de visitante ante el Lille, un resultado que lo deja con 3 puntos y en zona media de la tabla. Esa victoria le dio confianza para un torneo en el que no suele tener mucho recorrido reciente, y ahora buscará ratificarla jugando de local.

El Porto, en cambio, arrancó con una derrota dura: cayó 0-2 como local frente al Manchester City y se quedó sin puntos en la primera fecha. La necesidad de sumar aparece rápido para un equipo que no quiere quedar relegado en la tabla desde tan temprano.

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El historial entre Betis y Porto

Betis y Porto se enfrentaron apenas una vez, en 2019, y el resultado fue un empate 1-1 con los portugueses de local. No hay una historia extensa entre ambos, así que este duelo de Champions funciona casi como un desempate simbólico después de aquel único antecedente.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 19/07/2019 Porto vs. Betis 1-1 Copa Ibérica

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

En síntesis