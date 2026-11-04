Enzo Fernández y un golazo de cabeza para Manchester City en la Champions League

En un auténtico partidazo frente a Leipzig, en Alemania, el volante argentino apareció en escena y marcó el segundo de los suyos.

La presente edición de la UEFA Champions League sigue su marcha. En medio de ese panorama, este miércoles, un peso pesado y siempre candidato al título como Manchester City viajó al territorio alemán para afrontar una visita de riesgo ante el RasenBallsport Leipzig.

Con el Red Bull Arena de dicha ciudad teutona como testigo y como escenario, los comandados estratégicamente por Martín Demichelis recibieron a los dirigidos por Enzo Maresca. Y, tal como se imaginaba en la previa, terminó teniendo lugar un partidazo.

Bajo esa órbita, quien fue protagonista nuevamente fue Enzo Fernández, considerado actualmente como uno de los mediocampistas más destacados del mundo entero. Más allá de sus aportes habituales, el argentino volvió a despacharse con un tanto.

Cuando transcurrían jugados 13 minutos de la etapa complementaria, el volante surgido de las divisiones inferiores de River Plate y con pasado también en Defensa y Justicia y Benfica se proyectó y apareció en el área para impactar con un certero cabezazo.

Fiel a su estilo, el oriundo de San Martín, provincia de Buenos Aires, pisó el área por sorpresa y no pudo ser contenido por los defensores de Leipzig, que quedaron atónitos ante el extraordinario gesto técnico de la figura que disfruta la Selección Argentina.

¡¡DE CABEZA COMO A EGIPTO EN EL MUNDIAL!! ¡Enzo Fernández apareció solo por detrás de la defensa en el área y firmó el segundo del Manchester City sobre Leipzig!



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Finalmente, Manchester City se terminaría imponiendo por 3-2 en Alemania. Castello Lukeba en contra de su propia valla y Erling Haaland marcaron los otros tantos del vencedor, mientras que Bote Baku y Antonio Nusa fueron los encargados de los tantos de Leipzig.

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