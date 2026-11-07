Así quedó la tabla histórica de títulos del fútbol argentino tras la consagración de Boca en la Tabla Anual

Boca logró romper el maleficio. Tras más de un año y medio, el Xeneize volvió a lograr un título, ya que con gol agónico de Enner Valencia, le ganó 1 a 0 a Defensa y Justicia en La Bombonera, por lo que de esta manera se quedó con la Tabla Anual 2026.
Gracias a esta victoria, el equipo comandado por Rodolfo Arruabarrena volvió a gritar campeón a nivel nacional, desde la última vez, que fue por la Supercopa Argentina 2023, cuando le ganó a Patronato de Paraná 3 a 0 con un triplete de Benedetto.
Con este triunfo, el elenco de la Ribera llegó a los 75 títulos contabilizando tanto los obtenidos a nivel profesional como amateur. De esta manera, le saca tres de distancia a River, su inmediato perseguidor, que quedó con 72 conquistas a lo largo de su historia.
Así quedó la tabla histórica de títulos del fútbol argentino
|#
|EQUIPO
|TOTAL
|AMAT.
|PROF.
|LIGAS
|COPAS
|COP.
LOC.
|COP.
INT.
|1
|Boca Juniors
|75
|14
|60
|35
|39
|17
|22
|2
|River Plate
|72
|3
|69
|37
|35
|17
|18
|3
|Independiente
|45
|8
|37
|16
|29
|9
|20
|4
|Racing
|41
|21
|20
|18
|23
|15
|8
|5
|San Lorenzo de Almagro
|22
|5
|17
|15
|7
|2
|5
|6
|Alumni (incluye E.H.S.)
|22
|22
|0
|10
|12
|8
|4
|7
|Vélez Sársfield
|19
|0
|19
|11
|8
|3
|5
|8
|Estudiantes de La Plata
|19
|1
|18
|7
|12
|6
|6
|9
|Rosario Central
|14
|5
|9
|5
|9
|8
|1
|10
|Huracán
|13
|7
|6
|5
|8
|8
|0
|11
|Newell’s Old Boys
|9
|2
|7
|6
|3
|3
|0
|12
|Lanús
|9
|0
|9
|2
|7
|3
|4
|13
|Belgrano Athletic
|6
|6
|0
|3
|3
|1
|2
|14
|Arsenal
|5
|0
|5
|1
|4
|2
|2
|15
|Argentinos Juniors
|5
|0
|5
|3
|2
|0
|2
|16
|Lomas Athletic
|5
|5
|0
|5
|0
|0
|0
|17
|San Isidro
|5
|5
|0
|0
|5
|4
|1
|18
|Porteño
|4
|4
|0
|2
|2
|2
|0
|19
|Quilmes
|3
|2
|1
|2
|1
|1
|0
|20
|Rosario Athletic
|3
|3
|0
|0
|3
|3
|0
|21
|Ferro Carril Oeste
|2
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|22
|Defensa y Justicia
|2
|0
|2
|0
|2
|0
|2
|23
|Talleres (Córdoba)
|2
|0
|2
|0
|2
|1
|1
|24
|Banfield
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|25
|Gimnasia y Esgrima La Plata
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|26
|Estudiantil Porteño
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|27
|Sportivo Barracas
|2
|2
|0
|1
|1
|1
|0
|28
|Central Córdoba (Rosario)
|1
|0
|1
|0
|2
|1
|1
|29
|Atlanta
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|30
|Chacarita Juniors
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|31
|San Martín (Tucumán)
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|32
|Liga Mendocina
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|33
|Tigre
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|34
|Colón
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|35
|Patronato
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|36
|Atlético Tucumán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|37
|Central Córdoba de Santiago
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|38
|Platense
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|39
|Independiente Rivadavia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|40
|Estudiantes (Buenos Aires)
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|41
|Lomas Academy
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|42
|Nueva Chicago
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|43
|Old Caledonians
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|44
|Saint Andrew’s
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|45
|Sportivo Balcarce
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|46
|Sportivo Dock Sud
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|47
|Tiro Federal (Rosario)
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|48
|Belgrano (Córdoba)
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
Datos clave
- Boca ganó la Tabla Anual 2026 tras vencer 1 a 0 a Defensa y Justicia.
- Enner Valencia marcó el gol agónico de la victoria en La Bombonera.
- Boca sumó 75 títulos oficiales en su historia y amplió la ventaja sobre River.