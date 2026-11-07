Así quedó la tabla histórica de títulos del fútbol argentino tras la consagración de Boca en la Tabla Anual

Boca logró romper el maleficio. Tras más de un año y medio, el Xeneize volvió a lograr un título, ya que con gol agónico de Enner Valencia, le ganó 1 a 0 a Defensa y Justicia en La Bombonera, por lo que de esta manera se quedó con la Tabla Anual 2026.

Gracias a esta victoria, el equipo comandado por Rodolfo Arruabarrena volvió a gritar campeón a nivel nacional, desde la última vez, que fue por la Supercopa Argentina 2023, cuando le ganó a Patronato de Paraná 3 a 0 con un triplete de Benedetto.

Con este triunfo, el elenco de la Ribera llegó a los 75 títulos contabilizando tanto los obtenidos a nivel profesional como amateur. De esta manera, le saca tres de distancia a River, su inmediato perseguidor, que quedó con 72 conquistas a lo largo de su historia.

Así quedó la tabla histórica de títulos del fútbol argentino

# EQUIPO TOTAL AMAT. PROF. LIGAS COPAS COP.

LOC. COP.

INT. 1 Boca Juniors 75 14 60 35 39 17 22 2 River Plate 72 3 69 37 35 17 18 3 Independiente 45 8 37 16 29 9 20 4 Racing 41 21 20 18 23 15 8 5 San Lorenzo de Almagro 22 5 17 15 7 2 5 6 Alumni (incluye E.H.S.) 22 22 0 10 12 8 4 7 Vélez Sársfield 19 0 19 11 8 3 5 8 Estudiantes de La Plata 19 1 18 7 12 6 6 9 Rosario Central 14 5 9 5 9 8 1 10 Huracán 13 7 6 5 8 8 0 11 Newell’s Old Boys 9 2 7 6 3 3 0 12 Lanús 9 0 9 2 7 3 4 13 Belgrano Athletic 6 6 0 3 3 1 2 14 Arsenal 5 0 5 1 4 2 2 15 Argentinos Juniors 5 0 5 3 2 0 2 16 Lomas Athletic 5 5 0 5 0 0 0 17 San Isidro 5 5 0 0 5 4 1 18 Porteño 4 4 0 2 2 2 0 19 Quilmes 3 2 1 2 1 1 0 20 Rosario Athletic 3 3 0 0 3 3 0 21 Ferro Carril Oeste 2 0 2 2 0 0 0 22 Defensa y Justicia 2 0 2 0 2 0 2 23 Talleres (Córdoba) 2 0 2 0 2 1 1 24 Banfield 2 1 1 1 1 1 0 25 Gimnasia y Esgrima La Plata 2 1 1 1 1 1 0 26 Estudiantil Porteño 2 2 0 2 0 0 0 27 Sportivo Barracas 2 2 0 1 1 1 0 28 Central Córdoba (Rosario) 1 0 1 0 2 1 1 29 Atlanta 1 0 1 0 1 1 0 30 Chacarita Juniors 1 0 1 1 0 0 0 31 San Martín (Tucumán) 1 0 1 0 1 1 0 32 Liga Mendocina 1 0 1 0 1 1 0 33 Tigre 1 0 1 0 1 1 0 34 Colón 1 0 1 0 1 1 0 35 Patronato 1 0 1 0 1 1 0 36 Atlético Tucumán 1 0 1 0 1 1 0 37 Central Córdoba de Santiago 1 0 1 0 1 1 0 38 Platense 1 0 1 1 0 0 0 39 Independiente Rivadavia 1 0 1 0 1 1 0 40 Estudiantes (Buenos Aires) 1 1 0 0 1 1 0 41 Lomas Academy 1 1 0 1 0 0 0 42 Nueva Chicago 1 1 0 0 1 1 0 43 Old Caledonians 1 1 0 1 0 0 0 44 Saint Andrew’s 1 1 0 1 0 0 0 45 Sportivo Balcarce 1 1 0 0 1 1 0 46 Sportivo Dock Sud 1 1 0 1 0 0 0 47 Tiro Federal (Rosario) 1 1 0 0 1 1 0 48 Belgrano (Córdoba) 1 0 1 1 0 0 0

Datos clave