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Así quedó la tabla histórica de títulos del fútbol argentino tras la consagración de Boca en la Tabla Anual

El Xeneize llegó al título 75 de su historia y domina en la tabla histórica.

Enner Valencia festeja su gol ante Defensa y Justicia.
© GettyEnner Valencia festeja su gol ante Defensa y Justicia.

Boca logró romper el maleficio. Tras más de un año y medio, el Xeneize volvió a lograr un título, ya que con gol agónico de Enner Valencia, le ganó 1 a 0 a Defensa y Justicia en La Bombonera, por lo que de esta manera se quedó con la Tabla Anual 2026.

Gracias a esta victoria, el equipo comandado por Rodolfo Arruabarrena volvió a gritar campeón a nivel nacional, desde la última vez, que fue por la Supercopa Argentina 2023, cuando le ganó a Patronato de Paraná 3 a 0 con un triplete de Benedetto.

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Con este triunfo, el elenco de la Ribera llegó a los 75 títulos contabilizando tanto los obtenidos a nivel profesional como amateur. De esta manera, le saca tres de distancia a River, su inmediato perseguidor, que quedó con 72 conquistas a lo largo de su historia.

Así quedó la tabla histórica de títulos del fútbol argentino

#EQUIPOTOTALAMAT.PROF.LIGASCOPASCOP.
LOC.		COP.
INT.
1Boca Juniors75146035391722
2River Plate7236937351718
3Independiente458371629920
4Racing4121201823158
5San Lorenzo de Almagro2251715725
6Alumni (incluye E.H.S.)22220101284
7Vélez Sársfield1901911835
8Estudiantes de La Plata1911871266
9Rosario Central14595981
10Huracán13765880
11Newell’s Old Boys9276330
12Lanús9092734
13Belgrano Athletic6603312
14Arsenal5051422
15Argentinos Juniors5053202
16Lomas Athletic5505000
17San Isidro5500541
18Porteño4402220
19Quilmes3212110
20Rosario Athletic3300330
21Ferro Carril Oeste2022000
22Defensa y Justicia2020202
23Talleres (Córdoba)2020211
24Banfield2111110
25Gimnasia y Esgrima La Plata2111110
26Estudiantil Porteño2202000
27Sportivo Barracas2201110
28Central Córdoba (Rosario)1010211
29Atlanta1010110
30Chacarita Juniors1011000
31San Martín (Tucumán)1010110
32Liga Mendocina1010110
33Tigre1010110
34Colón1010110
35Patronato1010110
36Atlético Tucumán1010110
37Central Córdoba de Santiago1010110
38Platense1011000
39Independiente Rivadavia1010110
40Estudiantes (Buenos Aires)1100110
41Lomas Academy1101000
42Nueva Chicago1100110
43Old Caledonians1101000
44Saint Andrew’s1101000
45Sportivo Balcarce1100110
46Sportivo Dock Sud1101000
47Tiro Federal (Rosario)1100110
48Belgrano (Córdoba)1011000

Datos clave

  • Boca ganó la Tabla Anual 2026 tras vencer 1 a 0 a Defensa y Justicia.
  • Enner Valencia marcó el gol agónico de la victoria en La Bombonera.
  • Boca sumó 75 títulos oficiales en su historia y amplió la ventaja sobre River.
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Marco D'Arcangelo
Marco D'Arcangelo
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