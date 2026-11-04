El delantero con ascendencia argentina convirtió en el triunfo de Brujas ante PSV Eindhoven.

Nico Paz se llevó todos los reflectores en la jornada de miércoles de UEFA Champions League por su gran actuación en la goleada por 9-1 ante Lens. Sin embargo, si hablamos de ‘Europibes’, no se puede pasar por alto el hecho de que Nicolò Tresoldi volvió a anotar con Club Brujas.

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El delantero de madre argentina nacido en Italia fue noticia semanas atrás por su triplete ante Inter de Milán en San Siro y ahora volvió a convertir para un nuevo triunfo de su equipo en condición de visitante.

En esta ocasión, Tresoldi marcó el 1-0 para encaminar lo que terminaría siendo victoria por 2-1 de Brujas ante PSV Eindhoven en Países Bajos. De esta manera, el atacante 22 años llegó a los 5 tantos en la competencia y se mantiene firme en luchando en lo más alto de la tabla de goleadores de la Liga de Campeones.

Para tomar dimensión, a Tresoldi solamente lo supera Anastasios Douvikas (hizo tres goles en la goleada de Como ante Lens) y está igualado con Erling Haaland. Además, tiene más tantos que otros delanteros de renombre como Kylian Mbappé (4) o Harry Kane (4).

Anastasios Douvikas y Nicolò Tresoldi, los goleadores inesperados de la Champions League (Getty Images)

La tabla de goleadores de la Champions League 2026-27

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El gol de Tresoldi en PSV vs. Brujas