Nico Paz se llevó todos los reflectores en la jornada de miércoles de UEFA Champions League por su gran actuación en la goleada por 9-1 ante Lens. Sin embargo, si hablamos de ‘Europibes’, no se puede pasar por alto el hecho de que Nicolò Tresoldi volvió a anotar con Club Brujas.
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El delantero de madre argentina nacido en Italia fue noticia semanas atrás por su triplete ante Inter de Milán en San Siro y ahora volvió a convertir para un nuevo triunfo de su equipo en condición de visitante.
En esta ocasión, Tresoldi marcó el 1-0 para encaminar lo que terminaría siendo victoria por 2-1 de Brujas ante PSV Eindhoven en Países Bajos. De esta manera, el atacante 22 años llegó a los 5 tantos en la competencia y se mantiene firme en luchando en lo más alto de la tabla de goleadores de la Liga de Campeones.
Para tomar dimensión, a Tresoldi solamente lo supera Anastasios Douvikas (hizo tres goles en la goleada de Como ante Lens) y está igualado con Erling Haaland. Además, tiene más tantos que otros delanteros de renombre como Kylian Mbappé (4) o Harry Kane (4).
Anastasios Douvikas y Nicolò Tresoldi, los goleadores inesperados de la Champions League (Getty Images)
La tabla de goleadores de la Champions League 2026-27
El gol de Tresoldi en PSV vs. Brujas
¡NICOLO NO FRENA! ¡Tresoldi ganó por arriba y firmó el primero de Brujas vs. PSV en la #ChampionsLeague!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2026
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