Argentinos Juniors está inmerso en una verdadera crisis económica, ya se sabe con exactitud que el plantel no cobra hace meses y los propios futbolistas se expresaron públicamente. En medio de ese contexto, comenzó a circular la versión de que Hernán López Muñoz será refuerzo de Boca en 2027. En ese sentido, BOLAVIP accedió a información exclusiva.

Hernán López Muñoz, futbolista de Argentinos Juniors. (Getty Images)

Vale resaltar que en las últimas horas, Sebastián Vignolo y Federico Bulos revelaron que llegará al Xeneize en el próximo mercado de pases, durante un programa televisivo. Bien se sabe que es del gusto de Juan Román Riquelme, a tal punto que lo quiso a mitad de año pero por distintas circunstancias no se llegó a un acuerdo por el ex River.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, no está avanzada la llegada de López Muñoz a Boca. Con el claro objetivo de mejorar aún más el plantel de cara a 2027 y principalmente a la Copa Libertadores, el Xeneize se reforzará y buscará dar un salto de calidad, pero todavía no hay gestiones para que esto se lleve a cabo el traspaso del zurdo de 26 años.

Hernán López Muñoz, futbolista de Argentinos Juniors.

Al mismo tiempo hay que destacar que, según averiguó BOLAVIP, fue ofrecido debido a la crisis económica de Argentinos Juniors. Debido a la urgencia financiera y a la necesidad de percibir dinero, el Bicho está obligado a vender futbolistas para afrontar las deudas. Eso sí, hay que mencionar que en Boca gusta y es probable que aprovechen el contexto.

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Un dato importante a tener en cuenta es que es el sobrino-nieto de Diego Armando Maradona. Si bien en esta oportunidad se trata de un simple parentesco, no es menor que sea familiar de uno de los máximos ídolos de Boca y de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Además, hasta podría llevar su apellido en la camiseta…

Hernán López Muñoz, futbolista de Argentinos Juniors. (Getty Images)

Hernán López Muñoz podría volver a la MLS

San Jose Earthquakes, la franquicia de la MLS, reclama que no recibió un solo pago por el 100 % del pase de López Muñoz, adquirido por el Tifón de Boyacá este año. Así, el equipo solicita el regreso de López Muñoz para que se sume al plantel a partir de enero de 2027. Eso sí, para evitar dicha maniobra, Argentinos debe pagar para ficharlo definitivamente.