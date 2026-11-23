El defensor de 26 años que está en el radar de River, habló en nombre del plantel y apuntó contra Cristian Malaspina.

El sábado por la tarde, Argentinos Juniors quedó eliminado del Torneo Clausura 2026 tras perder 2-1 contra Independiente por los octavos de final. En ese sentido, Francisco Álvarez arremetió contra la dirigencia en medio del conflicto existente por la enorme deuda salarial con el plantel que ya lleva varios meses y aún no tuvo solución pese a los reclamos.

El defensor de 26 años es pretendido por River de cara al próximo mercado de pases e incluso lo quiso a mitad de año pero no se dio por las altas pretensiones del Bicho. Sin embargo, el Millonario lo tiene en su radar para reforzar la zaga central de cara al 2027. Por otro lado, cabe recordar que Boca también mostró interés por él, aunque no avanzó.

Ángel Correa y Francisco Álvarez.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con ESPN, fue contundente. “El partido queda en segundo plano, la verdad es que estuvimos solos, no nos acompañaron“, sentenció Álvarez en primera instancia. Pocos segundos más tarde, Francisco manifestó: “Se hace muy difícil convivir con eso, hablando siempre lo mismo, de preocupaciones“.

Inmediatamente después, redobló la apuesta. “Ya bastante tenemos con las presiones de que dependemos de darle alegrías a la gente y rendir los fines de semana. A eso se suman preocupaciones que son difíciles“, expresó el prometedor defensor. “Hay chicos que no pueden pagar el alquiler, lo mismo gente del staff“, aseguró sin titubear al decirlo.

Francisco Álvarez, defensor de Argentinos Juniors. (@FranAlvarezF)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso. “Te da cosa pedirle algo, hablás con ellos y casi que se largan a llorar. El clima en el vestuario es incómodo también“, reveló Álvarez en nombre del plantel. Además, contra la dirigencia que preside Cristian Malaspina, apuntó: “Nos mienten, un día te dicen que va a llegar la plata y no aparece“.

A continuación, confesó cómo se las ingenian para sobrevivir. “Tenemos un resto, hemos juntado de nuestro bolsillo para darle al staff. Hace poquito le dimos a los más chicos“, contó el zaguero central. Para cerrar, volvió a arremeter contra los directivos y soltó: “Minimizan todo y eso da bronca. Ni siquiera vienen a decirnos a nosotros ‘che, perdón’. Lo que dicen no se cumple“.

“HAY CHICOS QUE NO PUEDEN PAGAR EL ALQUILER. Un día te dicen que va a llegar esa plata y ni aparece. HEMOS JUNTADO DE NUESTRO BOLSILLO para el staff y los más chicos”.



Francisco Álvarez, de Argentinos. ⚠️🇦🇷 pic.twitter.com/EKtgVRZ4Yg — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 23, 2026

Quién es Francisco Álvarez

El nacido en Rawson, en la Provincia de San Juan hace 26 años, es zaguero central y mide 1,80m. Tras realizar las divisiones inferiores en San Martín (SJ) y pasar por varios equipos del fútbol argentino, alcanzó su mejor versión y es figura en Argentinos Juniors. Además, destaca por su buen juego con los pies y solidez defensiva a campo abierto.

Por otro lado, es válido saber que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2029 y, debido a su nivel actual, no será sencillo negociar con la dirigencia del Bicho ya que lo considera una pieza fundamental. A su vez, disputó 2 partidos en la Selección Argentina Sub-20, cuando estaba bajo la conducción de Sebastián Beccacece.