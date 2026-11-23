Todo lo que el hincha de Boca tiene que saber este lunes 23 de noviembre de 2026, dos días después de ser campeón de la Copa Sudamericana. Ángel Di María sobre Leandro Paredes y otra consagración, el arribo del plantel a Argentina, Arruabarrena ambicioso con la Copa Libertadores y mucho más.

Di María sobre Paredes y el título de Boca

Bien se sabe que son íntimos amigos desde hace muchos años, ya que fueron compañeros en la Selección Argentina, PSG y Juventus y en aquellos vestuarios forjaron el estrecho vínculo. De hecho, en reiteradas oportunidades aseguraron que, cuando ambos estén retirados como futbolistas, van a ser dupla técnica y dirigirán al Canalla y al Xeneize.

“Para mí estaba cagado, le bajó todo el cagazo, je. Pero él lo dijo, después de dar tantas vueltas se terminó mareando“, manifestó Di María con cierta ironía. Pocos segundos más tarde, sentenció: “Estoy muy feliz por él, me pone muy contento. La verdad que me hace feliz porque es mi amigo. Uno cuando vuelve quiere cumplir sueños y el de él era ese. Lo felicité“.

La llegada de Boca a Argentina

Debido a la situación de Leandro Paredes, el viaje de vuelta se demoró unas horas y cuando el capitán estuvo en óptimas condiciones fue que se emprendió la vuelta. La llegada a Argentina se dio sobre la medianoche del domingo y hubo hinchas de Boca que recibieron al plantel.

Tras bajar del avión, la delegación del Xeneize se subió a un micro descapotable y, con el trofeo en mano, comenzaron a celebrar junto a los hinchas. Allí estuvo la clásica máscara de Chucky -la cual lleva Miguel Merentiel- y también un desfile de mano a mano del trofeo para que todos puedan celebrar.

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Arruabarrena, ambicioso con la Copa Libertadores

Lejos de achicarse, fue ambicioso y sentenció: “Esta es la base para el próximo año apuntar a todos los torneos. La Libertadores es especial para el hincha y el club“. Eso sí, hizo una aclaración y manifestó: “Hay que ver con quién competís, los brasileños son fuertes económicamente y traen jugadores de Europa, pero Estudiantes está demostrando que se puede pelear“.

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Como no podía ser de otra manera, también contó: “A los turros no los maneja nadie, se manejan ellos. Son buenos pibes. Alguna vez hay que retarlos un poquito. Pero tienen ganas, son del club“. Sin embargo, también incluyó al os chilenos y soltó: “Algunos wachiturros son extranjeros. Pero están comprometidos, esperemos que sigan consiguiendo cosas“.