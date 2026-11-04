RB Leipzig vs. Man City: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 4 de la Champions League

RB Leipzig recibe a Man City este miércoles 4 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Red Bull Arena.
Man City llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero RB Leipzig tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
RB Leipzig perdió 1-4 como visitante ante Real Madrid en la fecha anterior. RB Leipzig está 27° en la tabla con 3 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante PSV.
En su último compromiso, Man City ganó 5-1 como local ante AEK Athens. El conjunto marcha 12° con 6 puntos. Antes perdió 2-4 como local ante PSG.
El historial entre RB Leipzig y Man City
RB Leipzig y Man City se enfrentaron 6 veces en los últimos años: 1 triunfo de RB Leipzig, 4 de Man City y 1 empate.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/11/2023
|Man City vs. RB Leipzig
|3-2
|UEFA Champions League
|04/10/2023
|RB Leipzig vs. Man City
|1-3
|UEFA Champions League
|14/03/2023
|Man City vs. RB Leipzig
|7-0
|UEFA Champions League
|22/02/2023
|RB Leipzig vs. Man City
|1-1
|UEFA Champions League
|07/12/2021
|RB Leipzig vs. Man City
|2-1
|UEFA Champions League
|15/09/2021
|Man City vs. RB Leipzig
|6-3
|UEFA Champions League
Horario del partido
- Argentina: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN
- Centroamérica: ESPN, Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 5
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
- AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
- Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- RB Leipzig y Man City se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- RB Leipzig suma 3 puntos en el torneo.
- Man City suma 6 puntos en el torneo.