Argentina se encuentra disputando el Mundial Sub 17, torneo que nunca pudo ganar. El DT de la Selección explicó los motivos de esta sequía histórica.

La Selección Argentina se quedó este domingo con una victoria clave, la primera en el Mundial Sub 17 frente a Mozambique, que le permitió recuperarse del tropezón inicial ante Australia y acomodarse en el Grupo C del Mundial de Qatar 2026.

Una de las particularidades de este torneo es que, pese al gran desempeño que suelen tener las selecciones juveniles de la Albiceleste, el Mundial Sub 17 sigue siendo una cuenta pendiente en las vitrinas del predio de Ezeiza y las oficinas de la calle Viamonte.



Argentina figura entre los equipos que más disputó el torneo, pero nunca pudo dar la vuelta y ni siquiera logró arribar a una final, situación muy diferente al Mundial Sub 20, por ejemplo, en el que hay bordadas 6 estrellas en el escudo.

Diego Placente, entrenador que guía a los jóvenes en la aventura qatarí, habló con BOLAVIP luego del triunfo ante Mozambique y se refirió precisamente a esta sequía argentina en los Mundiales Sub 17.

“Es difícil, a esta edad el físico hace mucha diferencia, por eso Argentina nunca lo pudo ganar, aunque estuvimos cerca algunas veces“, explicó Placente, quien además dijo que, lejos de abstraerse de esta situación, el hecho de intentar romper la sequía es una “motivación” para el plantel argentino.

Ante esto, el ex jugador de River esbozó qué es lo que se intenta para intentar palear esa inferioridad física frente a otras selecciones, por ejemplo las africanas, potencia en estas categorías. “Hay que saber jugar y no meterse en lo físico, si jugamos a lo físico, perdemos como en otros años. Hay que tener la pelota, ser ordenados y ser mejor que el rival para tratar de llegar lejos”, dijo ante la consulta de BOLAVIP en Doha.

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Placente sobre el andar del equipo argentino en el Mundial de Qatar

La derrota ante Australia convirtió al duelo frente a Mozambique en un partido clave para las aspiraciones argentinos. “Hoy estuvieron mucho mejor, el primer tiempo se pudo jugar muy bien y el segundo ya empieza a jugar otro partido, hay otras emociones y empiezan otros miedos. El sacrificio, el jugarse por el compañero y el saber sufrir también es importante para lo que viene”, reveló el DT de 49 años.



“Tenemos muy buen equipo, pero a veces hay que tener más solidez. En realidad eso da mientras se va jugando el torneo, por eso fue una lástima lo de la derrota en el debut”, cerró Placente.

Cómo le fue a Argentina en los Mundiales Sub 17

Año Sede Instancia Puesto final 1985 China Fase de grupos 9.º 1987 Canadá No clasificó — 1989 Escocia Cuartos de final 8.º 1991 Italia Semifinales (Tercer puesto) 3.º 1993 Japón Fase de grupos 9.º 1995 Ecuador Semifinales (Tercer puesto) 3.º 1997 Egipto Cuartos de final 6.º 1999 Nueva Zelanda No clasificó — 2001 Trinidad y Tobago Semifinales (Cuarto puesto) 4.º 2003 Finlandia Semifinales (Tercer puesto) 3.º 2005 Perú No clasificó — 2007 Corea del Sur Cuartos de final 6.º 2009 Nigeria Octavos de final 11.º 2011 México Octavos de final 13.º 2013 Emiratos Árabes Unidos Semifinales (Cuarto puesto) 4.º 2015 Chile Fase de grupos 24.º 2017 India No clasificó — 2019 Brasil Octavos de final 9.º 2023 Indonesia Semifinales (Cuarto puesto) 4.º 2025 Catar Dieciseisavos de final 17.º

"Necesitábamos el triunfo, es un subidón anímico para el grupo".



🗣️ Juan Cruz Policella, el pibe de Vélez, habló con Bolavip luego de la victoria del seleccionado argentino ante Mozambique en el Mundial Sub 17. pic.twitter.com/OY9xSoIZF5 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) November 22, 2026

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El próximo partido de Argentina en el Mundial Sub 17

Buscando confirmar su clasificación a 16avos de final de la Copa del Mundo de Qatar, la Selección Argentina se medirá este miércoles desde las 12.30 (hora argentina) frente a Dinamarca.

El equipo de Placente está 2° en el Grupo C con 3 puntos, misma cantidad que Mozambique (3°). El puntero de la zona es Australia, ya clasificado, con 4 unidades, y cierra Dinamarca con 1 punto.

