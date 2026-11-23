El argentino igualó su mejor actuación en la máxima categoría y las redes sociales de la F1 revivieron uno de sus momentos más destacados de la carrera.

En la recta final de la temporada 2026 de la Fórmula 1, Franco Colapinto y Alpine volvieron a encontrar buenas sensaciones con el A526. El piloto argentino finalizó el Gran Premio de Las Vegas en la sexta posición, justo detrás de Pierre Gasly, por lo que la escudería francesa sumó 18 puntos, más que en cualquier otro fin de semana de este año.

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Con este sexto puesto, Colapinto igualó su mejor resultado desde su arribo a la Fórmula 1 en 2024. La anterior oportunidad en esta posición había sido en Canadá en la presente temporada. Estos 8 puntos que sumó en Las Vegas le sirvieron además para cortar con una racha de 6 carreras sin sumar.

En el comienzo de esta semana, la Fórmula 1 resaltó la actuación del piloto argentino y lo hizo al publicar un video de su largada junto a la de Pierre Gasly con ambos ganando posiciones desde el arranque de la carrera.

Making headway at the start from the @AlpineF1Team drivers, on the way to double points! 😮‍💨



Pierre and Franco's Las Vegas Grand Prix started with these @awscloud start reactions 💨#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/ApZOBMd4gc — Formula 1 (@F1) November 23, 2026

“Avanzando desde la largada con los pilotos de Alpine en camino a puntos dobles. El Gran Premio de Las Vegas de Pierre y Franco comenzó con estas reacciones de salida”, compartió la máxima categoría sobre lo que ya se volvió una especialidad para el piloto de Pilar.

Las carreras restantes del calendario 2026

Gran Premio de Qatar | 29 de noviembre

Gran Premio de Abu Dabi | 6 de diciembre

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