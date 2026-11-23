En la recta final de la temporada 2026 de la Fórmula 1, Franco Colapinto y Alpine volvieron a encontrar buenas sensaciones con el A526. El piloto argentino finalizó el Gran Premio de Las Vegas en la sexta posición, justo detrás de Pierre Gasly, por lo que la escudería francesa sumó 18 puntos, más que en cualquier otro fin de semana de este año.
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Con este sexto puesto, Colapinto igualó su mejor resultado desde su arribo a la Fórmula 1 en 2024. La anterior oportunidad en esta posición había sido en Canadá en la presente temporada. Estos 8 puntos que sumó en Las Vegas le sirvieron además para cortar con una racha de 6 carreras sin sumar.
En el comienzo de esta semana, la Fórmula 1 resaltó la actuación del piloto argentino y lo hizo al publicar un video de su largada junto a la de Pierre Gasly con ambos ganando posiciones desde el arranque de la carrera.
Making headway at the start from the @AlpineF1Team drivers, on the way to double points! 😮💨— Formula 1 (@F1) November 23, 2026
Pierre and Franco's Las Vegas Grand Prix started with these @awscloud start reactions 💨#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/ApZOBMd4gc
“Avanzando desde la largada con los pilotos de Alpine en camino a puntos dobles. El Gran Premio de Las Vegas de Pierre y Franco comenzó con estas reacciones de salida”, compartió la máxima categoría sobre lo que ya se volvió una especialidad para el piloto de Pilar.
En una carrera para la historia, Colapinto se metió en la pelea con los de arriba e igualó su mejor resultado en la Fórmula 1
Las carreras restantes del calendario 2026
- Gran Premio de Qatar | 29 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dabi | 6 de diciembre
Datos clave
- Franco Colapinto terminó sexto en el Gran Premio de Las Vegas 2026 y sumó 8 puntos.
- La Fórmula 1 publicó un video destacando la largada de Colapinto y Pierre Gasly con Alpine.
- El calendario 2026 cierra con Qatar (29 de noviembre) y Abu Dabi (6 de diciembre).