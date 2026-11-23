El Xeneize y el Calamar se enfrentarán por un título en juego aunque la sede está aún por definirse.

Tras abrochar la Tabla Anual y la Copa Sudamericana, Boca Juniors va por más alegrías para sus hinchas y la Copa Argentina es lo más cercano a una tercera estrella en este semestre. El club de la Ribera jugará la final ante Platense y este lunes se conoció la fecha para la final.

Según pudo saber BOLAVIP, el duelo entre xeneizes y calamares se llevará a cabo el 2 de diciembre. Por ahora, AFA no confirmó horario ni estadio para este compromiso definitorio.

En esta oportunidad, solamente estará el título en juego y no así la clasificación a la próxima Copa Libertadores, premio habitual para el campeón. Es que la ubicación de Boca en la Tabla Anual y su éxito en la Copa Sudamericana no solo le aseguraron su boleto, sino también a Platense por haber alcanzado esta final.

Para llegar a esta instancia definitoria, el Xeneize debió eliminar a Gimnasia de Chivilcoy, Sarmiento de Junín, Vélez Sarsfield, Racing y Banfield. Los de Saavedra, en cambio, dejaron en el camino a Argentino de Monte Maíz, San Martín de San Juan, Instituto, Estudiantes de La Plata y Atlético Tucumán.

El cuadro de la Copa Argentina 2026

La agenda apretada de Boca rumbo a la Copa Argentina

Por pelear varios frentes, el elenco de Rodolfo Arruabarrena cuenta con escaso descanso. Lo próximo para ellos son los octavos de final del Torneo Clausura 2026 ante Independiente Rivadavia este miércoles 25 de noviembre. En caso de avanzar, jugaría los cuartos de final ante Gimnasia el domingo 29.

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