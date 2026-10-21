Alineaciones de Real Madrid y RB Leipzig para el duelo de la jornada 3 de la Champions League

Real Madrid recibe a RB Leipzig este miércoles 21 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Estadio Santiago Bernabeu. Real Madrid viene de ganarle 4-3 a Roma y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. RB Leipzig viene de ganarle 1-0 a PSV y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Real Madrid y RB Leipzig
Real Madrid (4-2-3-1): Thibaut Courtois, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Antonio Rudiger, Marc Cucurella, Federico Valverde, Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni, Arda Guler, Kylian Mbappe, Vinicius Junior. DT: Jose Mourinho.
RB Leipzig (4-2-3-1): Maarten Vandevoordt, Ridle Baku, Willi Orban, Castello Lukeba, David Raum, Neil El Aynaoui, Christopher Nkunku, Ezechiel Banzuzi, Brajan Gruda, Romulo, Antonio Nusa. DT: Martin Demichelis.
La previa de Real Madrid y RB Leipzig: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 21 de octubre
- Hora: 16:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Santiago Bernabeu
- Historial: 4 cruces — Real Madrid ganó 2, RB Leipzig ganó 1 y empataron 1
- Último antecedente: 06/03/2024: Real Madrid 1-1 RB Leipzig
- Próximo partido de Real Madrid: vs. AEK Athens, miércoles 4 de noviembre
- Próximo partido de RB Leipzig: vs. Man City, miércoles 4 de noviembre