Aunque el cruce por los cuartos de final del Torneo Clausura está confirmado, resta definirse dónde se jugará el partido entre la Gloria y el Millonario.

Con su lado del cuadro definido tras el triunfo ante Lanús y la victoria de Instituto sobre Huracán, River Plate conoció a su rival en los cuartos de final del Torneo Clausura. Enfrentándose a la Gloria, el Millonario sabe que será visitante y deberá viajar a Córdoba el próximo fin de semana. Sin embargo, aún no sabe dónde tendrá que enfrentar al conjunto dirigido por Diego Flores, el “Traductor”. Es que ni Instituto tiene en claro dónde quiere jugar el duelo clave por un pase a la semifinal del Torneo Clausura.

Desde dentro del club de Alta Córdoba se presenta un debate en el que Juan Manuel Cavagliatto, el presidente de la institución, y Flores aún no logran llegar a un acuerdo. Según información de Germán García Grova, el DT de Instituto quiere hacer de local en Alta Córdoba, en el Estadio Monumental Presidente Perón, buscando que la Gloria se haga fuerte de local ante un rival como River Plate. Sin embargo, Cavagliatto y la dirigencia ven con buenos ojos llevar el encuentro al Estadio Mario Alberto Kempes, donde Instituto eliminó a Huracán en octavos.

Otro dato clave a contemplar es que el campo de juego del Monumental de Alta Córdoba puede no estar en buen estado. Este pasado fin de semana, María Becerra realizó un concierto en la cancha de Instituto. El martes se determinará si es necesario cambiar la sede de los cuartos de final del Torneo Clausura.

Estadio Monumental Presidente Perón, la casa de Instituto Atlético Central Córdoba.

De mudar la localía al estadio mundialista en La Docta, Instituto habilitaría público visitante y podría recaudar una importante suma. Según estimaciones, la Gloria podría ganar cerca de US$ 1.000.000 (un millón de dólares) permitiendo la asistencia de simpatizantes del Millonario.

El argumento principal es que esta suma duplica el, siempre cuestionado, premio por salir campeón del Torneo Clausura (US$ 500.000). Desde el punto de vista financiero, vale la pena correr el riesgo de resignar una parte importante de la localía en Alta Córdoba.

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La gran disyuntiva se plantea en el aspecto deportivo. Instituto podría ganar más dinero quedando eliminado en el Kempes en cuartos que saliendo campeón del certamen. Así, se plantea un debate casi poético en la antesala del Instituto vs. River, qué es más importante: ir por la gloria o hacerse millonario.

¿Visitantes en Córdoba para River?

Para River, sería una buena noticia que el partido se dispute en el Kempes y con público visitante. Tras hacerse fuerte de local contra Lanús, el Millonario podría estar acompañado en una visita difícil al puntero de la Zona A del Torneo Clausura.

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De forma estimativa y según pudo saber BOLAVIP, de haber visitantes, podrían venderse 11.000 populares, a alrededor de $100.000 cada entrada, y 7.000 plateas, a razón de $150.000 cada una. Sería el segundo partido consecutivo con público visitante para River, que contó con la presencia de su hinchada en la visita a Aldosivi por la última fecha de la fase regular.

Sin embargo, todo está en manos de Instituto, en medio del debate entre Flores y Cavagliatto y a la espera de ver las consecuencias del concierto de «la nena de Argentina» en el Monumental de Alta Córdoba.

Instituto, una máquina de local

La gran revelación del Torneo Clausura, el equipo del Traductor destaca por ser un equipo ordenado en el fondo y con un juego punzante en el último tercio de cancha. Su delantera está liderada por Alex Luna, quien recientemente reveló su deseo de jugar en Boca; Facundo Suárez, un 9 con un extenso recorrido por el ascenso, similar al de Maravilla Martínez antes de su salto al estrellato en Instituto y su posterior pase a Racing; y Jeremías Lázaro.

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No obstante, hay preocupación en Córdoba por Luna y Lázaro, ya que ambos salieron lesionados contra Huracán. Además, a la Gloria le expulsaron a Giuliano Cerato, quien se perderá el duelo con el Millo. Aun así, la campaña de Instituto es para destacar, sobre todo por su rendimiento como local.

Aunque alternó partidos en el Kempes, la Gloria construyó una fortaleza en Alta Córdoba, donde cosechó 20 de los 24 puntos posibles como local. Terminó la fase regular invicto en su estadio y su última caída, en general, fue hace más de dos meses: el 7 de septiembre, ante Unión, por 3-2 en la fecha 8.

En síntesis

Instituto y River Plate se enfrentan en Córdoba por cuartos del Torneo Clausura .

se enfrentan en Córdoba por cuartos del . Mudar el partido al Estadio Mario Alberto Kempes permitiría recaudar cerca de US$ 1.000.000 .

permitiría recaudar cerca de . Concierto de María Becerra (21 de noviembre)complica el estado del campo de juego en el Monumental Presidente Perón.