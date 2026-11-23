Tras la conquista de la Copa Sudamericana, el Xeneize se reencontrará con su público por el plano local.

Aunque los hinchas de Boca Juniors aún celebran la victoria en la final de la Copa Sudamericana, Rodolfo Arruabarrena quiere llevar a su equipo hacia más conquistas. Este miércoles, el Xeneize intentará dar un paso más hacia el título en el Torneo Clausura 2026 ante Independiente Rivadavia por los octavos de final.

En ese contexto, BOLAVIP le pidió a la Inteligencia Artificial de Gemini que se ponga en los pies de un experto pronosticador de fútbol analizando el presente de los equipos, su desgaste, su plantel y sus antecedentes entre sí para predecir cómo saldrá el duelo.

“El partido arrancará con una Bombonera encendida por el reciente título continental y un Boca decidido a liquidarlo rápido antes de que aparezca el desgaste de Barranquilla. Durante la primera media hora el Xeneize impondrá condiciones con presión alta y tenencia, pero con el correr de los minutos las piernas pesadas le darán aire a Independiente Rivadavia, que aprovechará su frescura física para emparejar el trámite y poner en aprietos a la defensa local”, inició Gemini.

Y adelantó un triunfo para Boca: “Sin embargo, cuando el partido parezca encaminarse a un cierre dramático, la jerarquía individual y el recambio de Rodolfo Arruabarrena inclinarán la balanza para que Boca se quede con un trabajado triunfo por 2 a 1 en los 90 minutos y avance a cuartos de final“.

La IA predijo los goles de Boca vs. Independiente Rivadavia

Valencia y Villa, los goleadores según la IA. (Foto: Getty)

1-0 – Enner Valencia : Alan Velasco recibirá entre líneas, filtrará un pase quirúrgico a la espalda de los centrales y Enner Valencia, picando al vacío con su potencia habitual, le ganará la posición a Iván Villalba para definir cruzado y rasante ante la salida del arquero, desatando el primer estallido en la noche porteña.

: Alan Velasco recibirá entre líneas, filtrará un pase quirúrgico a la espalda de los centrales y Enner Valencia, picando al vacío con su potencia habitual, le ganará la posición a Iván Villalba para definir cruzado y rasante ante la salida del arquero, desatando el primer estallido en la noche porteña. 1-1 – Álex Arce : Tras una recuperación rápida en la mitad de la cancha, Matías Fernández desbordará por la banda derecha y sacará un centro preciso al corazón del área, donde Álex Arce impondrá toda su jerarquía aérea para anticipar a Lautaro Di Lollo y clavar un cabezazo inatajable junto al palo de Álvaro Montero.

: Tras una recuperación rápida en la mitad de la cancha, Matías Fernández desbordará por la banda derecha y sacará un centro preciso al corazón del área, donde Álex Arce impondrá toda su jerarquía aérea para anticipar a Lautaro Di Lollo y clavar un cabezazo inatajable junto al palo de Álvaro Montero. 2-1 – Sebastián Villa: Un pelotazo largo a la contra encontrará a Sebastián Villa con campo abierto por la izquierda; el colombiano acelerará ante Ezequiel Bonifacio, enganchará hacia adentro para perfilarse con su derecha y sacará un remate con rosca al segundo palo, cumpliendo con la implacable ley del ex para sellar la clasificación xeneize.

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Así está el cuadro del Torneo Clausura 2026

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