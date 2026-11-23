Luego de vencer a Lanús y meterse en los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, River comenzó a pensar en Instituto de Córdoba, quien será su próximo contrincante en la actual edición del certamen doméstico.

En ese sentido, se debate sobre la sede para el propio compromiso entre la Gloria y el Millonario, al mismo tiempo que ya hay una fecha tentativa para ese cotejo. Paralelamente, Leonardo Ponzio respaldó a Martínez Quarta y Nicolás Otamendi se despachó con un posteo elocuente.

Posible fecha vs. Instituto

Si bien todavía resta la confirmación oficial de la Liga Profesional de Fútbol, hay grandes chances de que el partido entre Instituto y River, correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura, se lleve a cabo el próximo sábado 28 de noviembre.

Sede de Instituto vs. River

Por estas horas, hay un debate interno en Instituto por la sede del partido ante River. Por un lado, Diego Flores, director técnico del combinado local, tiene la intención de jugar en Alta Córdoba. Sin embargo, lo cierto es que el estado del campo de juego es realmente adverso.

Paralelamente, la dirigencia de la Gloria prefiere optar por el estadio Mario Alberto Kempes, donde viene de superar a Huracán en octavos de final. Ese reducto está en óptimas condiciones y allí podría generar una gran recaudación de dinero, contando con hinchas visitantes.

Respaldo de Ponzio a Martínez Quarta

Sin lugar a dudas, la relación entre Lucas Martínez Quarta y los hinchas de River atraviesa su momento más complejo. Más allá de algunos rendimientos bajos, la bronca de los fanáticos con el marcador central se focaliza en actitudes puntuales como la expulsión ante Boca a los diez minutos del primer tiempo, algunos fallos groseros en partidos importantes y la poca autocrítica del futbolista.

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Para Martínez Quarta, el partido ante Lanús por los octavos de final iba a ser incómodo y él lo sabía perfectamente. Leonardo Ponzio decidió mandarlo al banco de suplentes y cuando la voz del estadio mencionó su nombre en el Estadio Monumental, los silbidos cayeron de manera masiva por parte de los hinchas presentes.

SILBIDOS PARA MARTÍNEZ QUARTA EN LA PREVIA DEL PARTIDO ANTE LANÚS



El central irá al banco ante el Granate. ✍️ pic.twitter.com/D2NMYkA0yw — Bolavip Argentina (@BolavipAr) November 22, 2026

Luego de la victoria de River ante Lanús por 3 a 1, Leonardo Ponzio habló en conferencia de prensa y fue consultado por el caso puntual de Lucas Martínez Quarta. El entrenador afirmó: “El Chino sale por una expulsión, Lauti (Rivero) se la ganó el otro día también contra Aldosivi y vamos a tratar de darle confianza”.

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Además, agregó: “El Chino estará preparado para cuando le toque y lo voy a seguir defendiendo a muerte. Hay una persona atrás y eso es todo. Vamos a tratar de que todos me hagan dudar para que jueguen”.

Posteo de Otamendi

Inmediatamente después de la victoria contra Lanús en el Estadio Monumental de Núñez, Nicolás Otamendi rompió el silencio con un posteo en su cuenta de Instagram y le dejó un mensaje a los hinchas en medio de la etapa de definición de la temporada.

El capitán del Millonario fue responsable directo del triunfo, debido a que le cometieron el penal que significó el 1-0 de Thiago Almada para abrir el marcador frente al Granate. Además, sumó un buen rendimiento individual, aportando solidez defensiva y siendo la voz de mando del equipo que comanda tácticamente Leonardo Ponzio.

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Lo cierto es que, a través de un posteo en sus redes sociales, le habló directamente a los hinchas. “Estamos en deuda. Lo sabemos“, sentenció Otamendi en una historia que publicó en su cuenta de Instagram, en un evidente mensaje a los fanáticos a raíz de la pésima temporada que tuvo River a nivel resultados y en distintas competiciones.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el campeón del mundo en Qatar 2022 amplió su discurso al respecto. “Pero vamos a dejar la vida por ustedes y por estos colores“, aseguró el experimentado zaguero central del Millonario. Por último pero no menos importante, cerró con un elogio a los simpatizantes cuando expresó: “Son únicos“.