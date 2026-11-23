El cuadro de Playoffs del certamen doméstico quedó prácticamente definido después del pasaje del Lobo ante la Lepra.

Los octavos de final del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina no detienen su marcha. Es que, este lunes, Gimnasia y Esgrima La Plata dejó en el camino a Newell’s Old Boys de Rosario y se transformó en el séptimo y anteúltimo clasificado para los cuartos de final de la presente edición del certamen doméstico.

Al cabo de un auténtico partidazo, el Lobo y la Lepra empataron 2-2 en los 90 minutos regulares. Nacho Fernández e Ignacio Miramón fueron los autores de las anotaciones del equipo comandado tácticamente por Ariel Pereyra, mientras que Walter Mazzantti, con dos goles desde el punto del penal, festejó para los de Frank Darío Kudelka.

Luego, en el tiempo suplementario, Gimnasia aprovechó las dos expulsiones de Newell’s para sellar su clasificación a cuartos de final, imponiéndose por 4-2. Franco Escobar, en contra de su propia valla, y Matías Melluso fueron los encargados de darle al conjunto anfitrión el boleto rumbo a la próxima etapa del campeonato.

Anteriormente, Vélez Sarsfield, Barracas Central, Independiente, Rosario Central, River Plate e Instituto de Córdoba habían conseguido sus clasificaciones luego de dejar en el camino a Belgrano de Córdoba, Defensa y Justicia, Argentinos Juniors, Gimnasia de Mendoza, Lanús y Huracán, respectivamente. También a la espera de Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia.

En medio de ese panorama, quedaron prácticamente conformados los cuartos de final del Torneo Clausura. A falta de un solo cotejo —el mencionado entre el Xeneize y la Lepra a diagramarse este miércoles 25 de noviembre—, el cuadro de Playoffs está casi definido. Por ende, los combinados sobrevivientes siguen calentando motores.

Así están los cruces de cuartos de final

Lado izquierdo de la llave

Instituto de Córdoba vs. River Plate

Vélez Sarsfield vs. Independiente

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Lado derecho de la llave

Rosario Central vs. Barracas Central

Boca Juniors o Independiente Rivadavia vs. Gimnasia La Plata

El cuadro del Torneo Clausura