El director técnico del Atleti se refirió a la larga sequía de goles que atraviesa el delantero de la Selección Argentina en su club.

Aunque marcó golazos en la última fecha FIFA con la Selección Argentina, Julián Álvarez no logra reencontrarse con el fondo de la red en el Atlético de Madrid. En la antesala del duelo por la Champions League contra el Viking, Diego Simeone respaldó a su delantero y le dio un fuerte voto de confianza.

“Lo necesitamos, hizo un partido bárbaro, se asoció con todos y el gol llegará cuando tenga que llegar“, expresó Simeone sobre Álvarez, quien asistió dos goles en la goleada por 3-0 al Getafe a domicilio el pasado fin de semana por LaLiga.

No es la primera vez que el Cholo defiende a la Araña en lo que está siendo una temporada complicada. Además, Simeone extendió su respuesta al resto de los delanteros del equipo colchonero.

Las principales cartas ofensivas del Atlético de Madrid llegan con la pólvora mojada. Álvarez lleva más de un mes sin convertir con la camiseta del Colchonero, desde el 24 de octubre en la victoria por 1-0 contra el Deportivo de A Coruña

Julián Álvarez, el 9 del Atlético de Madrid.

Un Atlético de Madrid con poco gol

Mientras que Álvarez solo lleva dos goles, Alexander Sorloth aún no convirtió en la actual temporada. El máximo goleador del Atleti es Alex Baena, con seis tantos en todas las competiciones, seguido por Alejandro Grimaldo y Giuliano Simeone, con cinco y cuatro goles, respectivamente. A pesar de que los números son más que inquietantes, Simeone no se desespera.

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“Son futbolistas con gol y seguramente aparecerán. El gol necesita llegar de una u otra manera, relacionado con lo que el equipo propone. Salvo David, que ha tenido tres goles, obviamente esperamos a Julián, a (Alexander) Sorloth, a (Ademola) Lookman cuando se recupere”.

La agenda del Atlético

Por la fecha 5 de la UEFA Champions League, el Atlético de Madrid recibe al Viking de Noruega. De manera curiosa, el Colchonero llega al duelo en la capital española fuera de los puestos de clasificación y justo por debajo del Viking en la tabla de posiciones de la Champions.

El conjunto noruego (puesto 25, con una diferencia de gol de -1) se ubica por encima del Atlético gracias a los goles a favor: marcó nueve tantos en lo que va del certamen, mientras que el Atleti apenas convirtió cuatro.

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Tabla de posiciones de la Champions League 2026-27

En síntesis