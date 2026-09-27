Las chicanas de Boca a Racing y Diego Milito tras el triunfo en la Copa Argentina: “Salto de calidad”

El Xeneize perdía 2-0, lo dio vuelta en la última jugada con 3 goles de Enner Valencia y clasificó a semifinales.

Este domingo por la tarde, Boca venció 3-2 a Racing y clasificó a la semifinal de la Copa Argentina 2026. En un partido que empezó con el golazo olímpico de Gastón Lodico y el de Adrián Martínez, luego Enner Valencia marcó un hat-trick para darlo vuelta y ganarlo en la última jugada. En ese sentido, hubo chicanas en las redes sociales oficiales.

Enner Valencia, autor de los tres goles de Boca ante Racing. (Getty Images)

Al igual que ocurrió contra San Lorenzo el fin de semana pasado, la cuenta del Xeneize aprovechó el triunfo en el clásico para deslizar mensajes encriptados que son evidentes cargadas hacia el rival de turno, en esta oportunidad la Academia. Con ese panorama sobre la mesa, el CM azul y oro apuntó contra Diego Milito y una frase que generó mucho ruido.

Lo cierto es que, en esta ocasión, la ocurrencia estuvo en lo escrito. En una imagen con Enner Valencia cabeceando entre los defensores rivales, la cuenta oficial de Boca puso: “Salto de calidad“. Para quienes no entiendan qué significa, fue el lema de campaña del presidente de Racing antes, durante y post elecciones en las que le ganó a Víctor Blanco.

Salto de calidad 😮‍💨 pic.twitter.com/CFlE1gBYGF — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 27, 2026

No conforme con ese posteo, otra vez hubo una canción como protagonista. En esta oportunidad, la plataforma del conjunto de la ribera subió un video del delantero ecuatoriano marcando los goles. Sin embargo, incluyó la canción de Poné a Francella, histórico programa de televisión protagonizado por Guillermo Francella, reconocido hincha de Racing.

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Pone a Valencia 😉 pic.twitter.com/QrtMFlnHry — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 27, 2026

Lejos de quedarse sin ideas, el CM recurrió a un evento destacado de hace 4 años. En 2022, Boca y Racing pelearon el campeonato hasta el final y el Xeneize se consagró en un desenlace histórico gracias a un triunfo de River. Días atrás de ese día, la Academia había ganado un partido clave y una hincha que se hizo viral, había expresado: “Mística pura“.

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Más posteos de Boca tras eliminar a Racing de Copa Argentina

EL QUE TENGA MENOS MIEDO DE GANAR SERÁ EL QUE SE LLEVE EL ENCUENTRO pic.twitter.com/JYSmHE430k — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 27, 2026

Ya todos saben que La Boca está de joda 🇸🇪 pic.twitter.com/4LrbKcPjfY — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 27, 2026

Pa que la vacilen de regalito 👍 pic.twitter.com/OiPfXae6Rq — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 27, 2026

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