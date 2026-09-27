Boca vs. Racing: hora, dónde ver EN VIVO por TV y estadio por la Copa Argentina

El Xeneize y la Academia chocan este domingo por los cuartos de final en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario.

Boca Juniors y Racing Club se enfrentan este domingo 27 de septiembre por los cuartos de final de la Copa Argentina. La AFA confirmó al Xeneize entre los ocho mejores del certamen a pesar del reclamo de Vélez y ahora los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena chocan con la Academia por un lugar en las semifinales.

Boca vs. Racing: hora y dónde ver por TV

El partido entre Boca y Racing correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina comienza a las 17:00 hs. Además, el canal que transmite este clásico es TyC Sports.

Flow: canales 22 (SD) y 101 (HD).

DirecTV: canales 629 (SD) y 1629 (HD).

Telecentro: canales 106 (SD) y 1016 (HD).

¿En qué estadio se juega Boca vs. Racing?

El recinto elegido para el compromiso por los cuartos de final de la Copa Argentina entre el Xeneize y la Academia fue el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario. En este establecimiento juega de local el equipo Rosario Central.