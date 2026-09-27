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Copa Argentina

Boca vs. Racing: hora, dónde ver EN VIVO por TV y estadio por la Copa Argentina

El Xeneize y la Academia chocan este domingo por los cuartos de final en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario.

Boca y Racing se enfrentan en Rosario por Copa Argentina
© Imagen propiaBoca y Racing se enfrentan en Rosario por Copa Argentina

Boca Juniors y Racing Club se enfrentan este domingo 27 de septiembre por los cuartos de final de la Copa Argentina. La AFA confirmó al Xeneize entre los ocho mejores del certamen a pesar del reclamo de Vélez y ahora los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena chocan con la Academia por un lugar en las semifinales.

Boca vs. Racing: hora y dónde ver por TV

El partido entre Boca y Racing correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina comienza a las 17:00 hs. Además, el canal que transmite este clásico es TyC Sports.

+ Seguinos en
  • Flow: canales 22 (SD) y 101 (HD).
  • DirecTV: canales 629 (SD) y 1629 (HD).
  • Telecentro: canales 106 (SD) y 1016 (HD).

¿En qué estadio se juega Boca vs. Racing?

El recinto elegido para el compromiso por los cuartos de final de la Copa Argentina entre el Xeneize y la Academia fue el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario. En este establecimiento juega de local el equipo Rosario Central.

Vista aérea del Estadio Gigante de Arroyito de Rosario (Getty Images)

Vista aérea del Estadio Gigante de Arroyito de Rosario (Getty Images)

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Leandro Barraza
Leandro Barraza
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