Quién es el árbitro de Boca vs. Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina

Por los cuartos de final de la Copa Argentina, en el Estadio Gigante de Arroyito, en Rosario, Boca y Racing se enfrentan en búsqueda de un boleto a la semifinal y así quedar a tan solo dos partidos de ganar un título, que además da la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

De cara a este encuentro, AFA designó que el encargado de impartir justicia sea Andrés Gariano, el árbitro de 40 años, que debutó en la máxima división del fútbol argentino en 2020, y que desde la temporada pasada es uno de los representantes en el exterior.

A lo largo de su carrera, Gariano inició su recorrido en los torneos de ascenso, pasando primero por el Federal A y luego la Primera Nacional, para desde allí dar el salto a primera división. Este duelo, será el sexto en la actual Copa Argentina, con la particularidad de que dirigió a la Academia en la victoria ante San Martín de Formosa.

En cuantos sus números dirigiendo a estos equipos, el árbitro de 40 años solamente estuvo presente en una oportunidad en Boca. La misma fue este año, en la goleada 4 a 0 del Xeneize como visitante ante Defensa y Justicia por la 16° fecha del Torneo Apertura.

Por el lado de Racing, Gariano lo dirigió en dos oportunidades. La última de ellas fue la mencionada por esta edición de la Copa Argentina ante San Martín de Formosa, mientras que en 2024 impartió justicia en la derrota de Academia ante Central Córdoba por 3 a 1.

El equipo arbitral para este partido

Árbitro: Andrés Gariano

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Sebastián Raineri

Cuarto árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Diego Romero

Publicidad

Datos clave