En el Gigante de Arroyito, el Xeneize y la Academia definen a un nuevo semifinalista del certamen.

En el Estadio Gigante de Arroyito, por los cuartos de final de la Copa Argentina, Boca y Racing se miden en búsqueda de un boleto a la semifinal del certamen, instancia en la que ya espera Banfield, que viene de eliminar a Deportivo Riestra por penales. El partido será dirigido por Andrés Gariano, comienza a las 17.00 horas y podrá verse a través de TyC Sports.

El elenco comandado por Rodolfo Arruabarrena, recuperó a Leonel Flores para este encuentro, ya que recibió el permiso por parte de la Selección para sumarse al plantel. Además, el DT no podrá contar con Álvaro Montero, que está convocado en la Selección Colombia.

Racing, por su parte, recibió una buena y una mala noticia. La buena es que Ezequiel Cannavo se recuperó de su lesión muscular, por lo que podrá ser de la partida si Vojvoda lo define, mientras que la mala fue la sobrecarga de Lautaro Díaz, quien quedó marginado de los convocados.

Las alineaciones de Boca y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina

Boca : Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel.

: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel. Racing: Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Marcos Rojo, Gonzalo Escudero; Matías Zaracho, Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Ignacio Rodríguez, Gastón Lodico; Duván Vergara y Adrián Martínez.

La previa del partido