En el Gigante de Arroyito, luego de que la AFA desestime el pedido de Vélez, Boca se enfrenta contra Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, en búsqueda del boleto a la semifinal del certamen, instancia en la que Banfield espera por conocer a su rival.

El elenco comandado por Rodolfo Arruabarrena recupera a una pieza clave para este duelo, debido a que el ‘Vasco‘ podrá contar con Leonel Flores, quien fue liberado por la Selección Argentina para poder estar presente junto al resto del plantel.

Por otro lado, quien no podrá estar en este partido es Álvaro Montero. El arquero colombiano está afectado a su seleccionado nacional, por lo que es baja para el Xeneize. En su lugar estará Leandro Brey, quien ya atajó por el Torneo Clausura ante Central Córdoba.

Qué pasa si Boca gana, empata o pierde contra Racing por la Copa Argentina

Si Boca gana : en caso de ganar, por cualquier diferencia, el Xeneize clasificará a la semifinal de la Copa Argentina y se enfrentará a Banfield.

: en caso de ganar, por cualquier diferencia, el Xeneize clasificará a la semifinal de la Copa Argentina y se enfrentará a Banfield. Si Boca empata : si el partido termina igualado en los 90 minutos de juego reglamentarios, el ganador se conocerá a través de la definición por penales.

: si el partido termina igualado en los 90 minutos de juego reglamentarios, el ganador se conocerá a través de la definición por penales. Si Boca pierde: una derrota deja al Xeneize automáticamente eliminado de la Copa Argentina.

Las formaciones del partido