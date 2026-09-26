Boca hoy: los convocados vs. Racing, el posible 11 y el fallo final del Tribunal

El Mundo Boca solo espera una cosa este sábado: que llegue el domingo para enfrentar a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina. Es por ello que todas las novedades del Xeneize en este 26 de septiembre recaen sobre dicho encuentro trascendental. Enterate todas las noticias de Boca hoy, a continuación.

Los convocados de Boca para enfrentar a Racing

Arruabarrena convoca 28 jugadores para viajar a Rosario. Entre ellos, vuelve Ayrton Costa, ya recuperado de su lesión y Leoel Flores, que regresó el pasado viernes a los entrenamientos desde la Selección Argentina. Rodrigo Battaglia también formará parte, pero la idea es que vaya formando parte del grupo, difícilmente pueda sumar minutos este domingo. Como ausencias, además de los lesionados, no está Álvaro Montero, ya que se encuentra en la Selección de Colombia.

El posible 11 de Boca

De no mediar inconvenientes, el Vasco Arruabarrena repetirá una vez más el mismo equipo de campo de los últimos dos compromisos, ante Sao Paulo y San Lorenzo, con el único cambio obligatorio en el arco ante la ausencia de Álvaro Montero, quien se encuentra representando a la Selección Colombia en la fecha FIFA. El reemplazante del arquero cafetero será Leandro Brey, que ya tomó su lugar este semestre en la fecha 9 del Clausura ante Central Córdoba.

Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores será el equipo que el Vasco pondrá en cancha este domingo en Rosario.

El fallo final del Tribunal de Apelaciones

Finalmente, el Tribunal de Apelaciones de la AFA desestimó este pedido del club de Liniers con 3 votos en contra de la apelación y ninguno a favor. Ante este panorama, sigue firme el cruce entre Boca y Racing por los cuartos de final.

Nelson Pugliese, vicepresidente de Vélez y próximo líder de fórmula por el oficialismo, había avisado que recurrirían a la apelación y, de ser necesario, presentarían un recurso de amparo o elevarían el reclamo al TAS.

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Por lo pronto, AFA le cierra una nueva puerta al reclamo de Vélez por considerar que Boca no tuvo ventaja deportiva con sus 6 extranjeros porque Ángel Romero no tuvo minutos en aquel partido. De todas formas, el Xeneize aún debe pagar la multa del valor de mil entradas. A continuación, el comunicado del Tribunal.