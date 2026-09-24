El particular antecedente reciente de Andrés Gariano, árbitro de Boca vs. Racing, dirigiendo a River

El colegiado estuvo envuelto en una jugada polémica que semanas atrás se viralizó en las redes sociales.

En el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina, en el Estadio Gigante de Arroyito, Boca y Racing se enfrentan en búsqueda de un boleto a la semifinal del certamen, instancia en la que ya espera Banfield, quien viene de eliminar a Deportivo Riestra por penales.

Para este encuentro, el designado para impartir justicia como árbitro principal fue Andrés Gariano, quien viene de tener un antecedente particular en una de sus últimas presentaciones, en la victoria agónica de River ante Atlético Tucumán por 2 a 1 en el Monumental José Fierro.

Es que, en ese partido, cuando Thiago Almada se preparaba para marcar el gol definitivo a favor del equipo comandado por Leonardo Ponzio, una cámara de la transmisión captó la reacción de Gariano, quien habría hecho el gesto de patear y luego apretó el puño cuando el volante convirtió.

Andrés Gariano, arbitro de Atlético Tucumán – River haciendo el mismo gesto con su pie que el remate de Thiago Almada para el 2-1 de River. Unas ganas de hacerlo ÉL! Ya ni disimulan algunos ! 🙄 pic.twitter.com/0iFaNW0E9J — Luis Fregossi (@LuisFregossi) September 13, 2026

Además de eso, en este mismo encuentro tuvo una decisión que también generó polémica, debido a una dura entrada de Mauro Arambarri ante un rival. En esta jugada, en las redes sociales los hinchas de distintos clubes afirmaron que debió expulsarlo, y que se quedó corto con la tarjeta amarilla que le sacó.

El equipo arbitral completo

Árbitro : Andrés Gariano

: Andrés Gariano Asistente 1 : Facundo Rodríguez

: Facundo Rodríguez Asistente 2 : Sebastián Raineri

: Sebastián Raineri Cuarto árbitro : Sebastián Martínez

: Sebastián Martínez VAR : Lucas Novelli

: Lucas Novelli AVAR: Diego Romero

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