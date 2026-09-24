Mientras el Fortín intenta cambiar el resultado por vías administrativas, los hinchas se indignaron por una publicación de la cuenta oficial del certamen.

Faltan solo 5 días para el duelo programado entre Boca Juniors y Racing Club por los cuartos de final de la Copa Argentina. A contrarreloj, Vélez Sarsfield presentó una apelación y busca suspender la competencia hasta conocer ese resultado luego del fallo que ratificó la clasificación del Xeneize.

El 2 de septiembre, en el cruce ante los de Liniers por octavos de final, Boca presentó planilla con 6 extranjeros, aunque uno de ellos no ingresó. Por ese detalle, el Tribunal de Disciplina de AFA determinó que el club de la Ribera no tuvo ventaja deportiva y lo dejó solo en una multa económica.

La dirigencia de Vélez no se baja del reclamo y la polémica no cede. Mientras tanto, la cuenta oficial de la Copa Argentina continúa con su programación habitual y este jueves lanzó publicaciones que generaron la bronca de los fortineros.

“Perdón, ¿esto es Boca?”, fue el primer posteo con el que los organizadores del certamen mostraron un resumen de la victoria por penales de Boca ante Vélez en el Estadio Mario Alberto Kempes.

🇸🇪Perdón, ¿esto es Boca? pic.twitter.com/rNK4j2DwdI — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) September 24, 2026

Luego, lejos de calmar las aguas, Copa Argentina lanzó otra publicación en la que reflejó un dibujo de Álvaro Montero atajando un penal de la definición, con Tomás Marchiori, arquero de Vélez, lamentándose detrás.

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Los hinchas reaccionaron a los posteos

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