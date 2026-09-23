El Xeneize y la Academia se verán las caras en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario luego de que la AFA desestimara el reclamo de Vélez.

El fútbol argentino no se toma descanso en la fecha FIFA. Si bien este fin de semana no habrá actividad de la Liga Profesional, lo cierto es que se disputarán algunos encuentros como los cuartos de final de final de la Copa Argentina entre Boca Juniors y Racing.

A pesar del reclamo de Vélez Sarsfield por alineación indebida de Boca en octavos de final, finalmente el fallo de la AFA fue darle la clasificación al Xeneize y ya está todo confirmado para el choque con la Academia este mismo domingo en Rosario.

Ahora bien, Racing ya sabe que tendrá una leve desventaja en este partido por una sanción que deberá cumplir. Puntualmente, la hinchada del conjunto de Avellaneda no podrá llevar banderas, paraguas, tirantes ni instrumentos al Estadio Gigante de Arroyito como consecuencia de los incidentes que provocaron en ese mismo recinto hace poco menos de un año en el partido contra River.

Hinchada de Racing Club en el Cilindro de Avellaneda (Getty Images)

En aquella oportunidad, la parcialidad de Racing encendió bengalas en la bandeja superior de la Popular Norte, provocando la intervención de las autoridades de seguridad. Por si fuera poco, luego la tensión se trasladó al campo de juego tras la derrota de la Academia.

Ante estos episodios, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe implementó una sanción que le prohíbe a los hinchas de Racing ingresar con todo lo antes mencionado a ningún estadio de la provincia durante los partidos oficiales de 2026.

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Boca vs. Racing: fecha, hora, TV y estadio

Fecha : domingo 27 de septiembre

: domingo 27 de septiembre Hora : 17:00 hs

: 17:00 hs TV : TyC Sports

: TyC Sports Estadio : Gigante de Arroyito, Rosario

: Gigante de Arroyito, Rosario Instancia: cuartos de final

En síntesis