Avances positivos para la renovación de Lionel Scaloni en la Selección Argentina hasta post Mundial 2030

El entrenador de la Albiceleste seguiría en su cargo hasta la próxima Copa del Mundo.

Apenas se dio la derrota en la final del Mundial 2026, Lionel Scaloni puso en duda su continuidad al mando de la Selección Argentina. “Tengo contrato hasta diciembre y después seguramente corte… Lo tengo que hablar con el presidente todavía”, señaló con tono triste el DT en aquella conferencia de prensa tras el partido ante España.

El tiempo pasó y la tristeza por la final perdida también. Por eso, en la previa de la fecha FIFA de septiembre y octubre, las novedades sobre el futuro de Lionel Scaloni ahora parecen ser positivas.

Ya hace días atrás se conoció una declaración suya en la que se mostró más optimista para seguir a cargo de la Selección Argentina. Tras dar esos indicios, estos días hubo avances y se acercaron las posturas: ahora, la continuidad de Scaloni al mando de la Albiceleste está cerca de definirse hasta el próximo Mundial.

Según pudo saber BOLAVIP, la intención de es que Scaloni continúe como el seleccionador nacional hasta fines del 2030, para que pueda dirigir su tercera Copa del Mundo tras Qatar 2022 y el de Norteamérica de 2026.

Lógicamente, quedan cuestiones a resolver de lo contractual, pero la AFA aprovechará la presencia de Scaloni, su CT y la Selección en sí para sentenciar los detalles finales y confirmar la renovación antes que culmine su contrato en diciembre del 2026.

Qué dijo Scaloni de su renovación

En diálogo con el canal asiático MiGu, Lionel Scaloni fue consultado por la nueva generación y allí dejó claro que se ve conduciéndolos en un futuro, por lo que se puede entender que se va a quedar: “Es muy importante que los chicos nuevos puedan sumarse a nuestra idea de juego. Siempre lo hemos hecho, ahora seguramente se abra un paréntesis, lindo”.

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Además, agregó: “Una época para poder confiar en estos chicos que están llamando a la puerta y siempre digo que la edad no es sinónimo de nada. Se quedarán o vendrán nuevos siempre y cuando rindan en sus equipos. Nuestra intención es darle la oportunidad a todo el mundo para que puedan jugar con esta camiseta”.

Por otro lado, el entrenador comparó la situación actual con la que vivió tras la consagración en la Copa América 2024: “Después de la Copa América 2024 yo también tuve un pensamiento de que iba a ser duro lo que se venía, porque después de ganar todo y faltando dos años para el Mundial, generaba cierta duda lo que venía. Y volver a aquello… sentir que se podía seguir compitiendo y la verdad, se podía“.

“Cuando terminó la final, más allá de ganarla o perderla, no es por eso, a partir de ahora se abre un paréntesis, vamos a darle oportunidad a eso. No digo repetir los títulos, a nivel de contagio del equipo, que la gente se sienta identificada, pero es difícil conseguirlo. No va a ser fácil repetir algo así”, agregó Scaloni.

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Los convocados de la Selección Argentina para esta fecha FIFA

ARQUEROS : Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán.

: Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán. DEFENSORES : Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Juan Foyth, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios.

: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Juan Foyth, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios. VOLANTES : Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Tobías Andrada, Thiago Almada, Equi Fernández.

: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Tobías Andrada, Thiago Almada, Equi Fernández. DELANTEROS: Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Alvarez, Lautaro Martínez, Lionel Messi, Leonel Flores.

Los partidos de la Selección Argentina: fechas, sedes y rivales

Argentina vs. Bolivia – miércoles 30 de septiembre en el Mario Alberto Kempes de Córdoba

Argentina vs. Burkina Faso – sábado 3 de octubre en el Monumental, en Buenos Aires

Argentina vs. Benín – martes 6 de octubre en el Monumental, en Buenos Aires

En síntesis

Lionel Scaloni negocia su continuidad como DT de Argentina tras el Mundial 2026.

negocia su continuidad como DT de Argentina tras el Mundial 2026. La AFA proyecta extender el contrato del entrenador hasta fines de 2030 .

proyecta extender el contrato del entrenador hasta . El vínculo actual finaliza en diciembre de 2026 tras perder la final con España.